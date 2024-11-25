Войска РФ форсировали реку Оскол у Купянска. Чем это грозит ВСУ?

Аналитики DeepState называют этот маневр российской армии «довольно неожиданной операцией». По их данным, россияне пересекли реку на лодках со стороны оккупированного села Двуречное. Они высадились южнее сефла Новомлынск на противоположном берегу.

«Это не просто преодоление водного препятствия ради фото, поскольку противник занял позиции одной из наших бригад», — говорится в сообщении DeepState.

На этом участке Оскол не широк, примерно 40 метров, и делает изгиб в сторону оккупированного Россией левого берега.

Этот берег довольно лесистый, а вот правый, который удерживают Вооруженные силы Украины, имеет довольно нетипичный рельеф, а именно гряды гор, которые начинаются в районе Новомлынска и тянутся вверх до границы с Россией.

Южнее Новомлынска расположен городок Двуречная (не путать с селом Двуречное, которое оккупировано Россией). Когда-то это был районный центр, а теперь город почти безлюден из-за постоянных обстрелов. Однако Двуречная остается важным транспортным хабом, поскольку здесь сходятся дороги на Купянск, Таволжанку и Великий Бурлук.

Генеральный штаб ВСУ не сообщал о форсировании реки противником, однако в своем ежедневном отчете косвенно подтвердил это. В сводке говорится, что 24 ноября россияне атаковали позиции украинцев на Купянском направлении и в частности возле Новомлынска. Ранее этот поселок в отчетах генштаба не упоминался.

В разговоре с Украинской службой Би-би-си руководитель подразделения, воющеего на этом направлении, рассказал о попытках россиян создать плацдарм и о форсировании реки. По его словам, украинские военные пытаются найти их и уничтожить.

Украинская служба Би-би-си обратилась за комментарием в оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица», которая отвечает в том числе за этот участок. В «Хортице» заявили, что пока не комментируют ситуацию.

Российское Министерство обороны пока не сообщало об удачном форсировании реки Оскол или о начале наступления в сторону Новомлынска и Двуречной.

Как это произошло и чем грозит

Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются высадиться на правый берег Оскола и ищут слабые места в украинской обороне, сказал в интервью Украинской службе Би-би-си Юрий Федоренко, командир батальона «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, держащей позиции в районе Купянска.

По его словам, река Оскол довольно протяженная, а на некоторых участках ее побережья непосредственно у воды расположены густые лесные массивы или населенные пункты. Это побуждает россиян пытаться тайно пересечь водное препятствие — на лодках, вплавь или на других подручных средствах.

«По состоянию на сегодняшний день зачастую эти попытки Силами обороны [Украины] выявляются, и там, где они пытаются переправиться на лодках, наносится огневое поражение, и диверсионные группы вылавливаются. Идет постоянная планомерная работа по недопущению возможности противника занять плацдарм на правом берегу», — сказал комбат.

Он указывает на то, что форсировать Оскол на других участках фронта к югу от Купянска, например возле Кругляковки, для российских военных довольно сложно, поскольку там необходимо возводить понтонные переправы. Такие сооружения почти мгновенно уничтожаются огнем артиллерии или ударами дронов.

Федоренко вспоминает, что осенью 2022 года украинским силам удалось форсировать Оскол и возвести понтонную переправу не в последнюю очередь потому, что тогда фронт еще не был насыщен FPV-дронами и другими видами беспилотников. Сейчас осуществить такую ​​операцию было бы чрезвычайно сложно.

Именно поэтому, по его мнению, россияне пробуют действовать по другому сценарию.

По словам комбата, у Двуречной российским войскам пока не удалось создать стабильный плацдарм, и ВСУ уже принимают меры по ликвидации противника.

«Может ли без понтонных переправ противник удерживать правобережный плацдарм? Нет. Есть ли там присутствие противника? Да, есть. Знают ли об этом Силы обороны? Знают. Принимаются ли меры по выявлению и ликвидации этой группы? Принимаются, и достаточно эффективно», — говорит он.

По состоянию на вечер 25 ноября онлайн карта DeepState показывает, что армия РФ до сих пор находится на правом берегу Оскола между Двуречной и Новомлынском. Она удерживает участок длиной около 650 м и глубиной до 200 м.

Обострение у Купянска

Наступление российской армии в районе Купянска началось еще год назад. Настойчивые попытки пробиться в сам город или вытеснить украинцев с левого берега Оскола не имели успеха, но они продолжаются.

Однако в октябре текущего года российская армия смогла разрезать надвое украинский плацдарм на левом берегу. Двигаясь от села Песчаное, она вышла к берегу Оскола в районе сел Кругляковка и Колесниковка.

Понеся большие потери во время этой наступательной операции, армия РФ, тем не менее, смогла оккупировать оба этих населенных пункта и перерезать дорогу Купянск — Боровая. Россияне пытаются расширить зону контроля на этом участке и продолжают попытки пробить украинскую оборону на левом берегу Оскола.

Более того, 13 ноября российские военные предприняли попытку прорваться непосредственно в Купянск. Две колонны бронетехники ворвались в город с северо-восточной стороны и попытались укрепиться в жилой застройке.

Несмотря на то, что украинская армия допустила этот прорыв, через некоторое время ей удалось ликвидировать угрозу. Российскую технику уничтожили, а военных убили или взяли в плен.

Юрий Федоренко говорит, что, по его данным, российское командование ставило задачу захватить левобережный Купянск до 1 ноября, и этот план был сорван.

Начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич также заявляет, что ситуация в этом направлении стабилизировалась.

«К настоящему времени угрозы Купянску как городу нет. Будут приняты все необходимые меры, чтобы усилить там группировку и нарастить ее», — сказал он в интервью телеканалу 1+1 24 ноября.

Небезопасное форсирование

За время российско-украинской войны стало очевидным, что форсирование водных преград — одна из самых тяжелых военных операций. Оно чрезвычайно рискованно и сложно в исполнении, особенно в условиях почти круглосуточного господства в воздухе разведывательных и ударных беспилотников противника.

Например, осенью этого года украинская артиллерия и БПЛА несколько раз вдребезги разбивали понтонные переправы россиян, которые они пытались наводить через реку Сейм в Курской области.

В мае 2022 года громким провалом закончилась попытка армии РФ форсировать Северский Донец возле села Белогоровка в Луганской области.

Тогда несколько раз российская бронетехника и понтоны попадали под огонь артиллерии ВСУ.

Проблемы с преодолением водных препятствий отразились и на операциях украинской армии. Осенью 2023 года бойцы ВСУ на лодках смогли форсировать Днепр в Херсонской области и создали несколько плацдармов на оккупированном россиянами левом берегу, в частности около поселка Крынки.

Но невозможность навести понтонные переправы, перебросить бронетехнику, другие проблемы с логистикой, а также большие потери среди личного состава вынудили украинцев к лету следующего года оставить все плацдармы на левом берегу Херсонской области.

По данным украинского издания «Следствие.Инфо», во время операции в Крынках ВСУ потеряли около тысячи бойцов. Из них погибшими считаются 262 человека, 788 числятся пропавшими без вести.