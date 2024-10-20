Войска РФ атаковали Запорожье: ранены 10 человек

Российские войска в вечером в субботу, 19 октября, атаковали украинский город Запорожье управляемыми авиационными бомбами, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. В результате удара пострадали по меньшей мере 10 человек, среди них - две девочки 9 и 13 лет. Дети находятся в больнице в состоянии средней тяжести, уточнил Федоров. Кроме того, ранена 82-летняя женщина.

По предварительным данным, Россия дважды ударила по центру Запорожья. Одна из бомб упала "в нескольких сотнях метров от гипермаркета", сообщил Федоров.

Спустя несколько часов после атаки в Запорожской области была повторно объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударов беспилотными летательными аппаратами, баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами.

Армия РФ за сутки нанесла более 100 ударов по Украине

В ночь на 19 октября войска РФ выпустили по территории Украины более ста ракет и беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ. По данным военных, им удалось сбить 42 из 98 БПЛА и четыре ракеты из шести. Еще 42 дрона были потеряны.

В городе Шостка Сумской области в результате российского обстрела погиб мужчина. Еще восемь человек получили ранения, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.

Кроме того, один человек получил ранения из-за атаки РФ в Киеве, сообщила городская военная администрация. В Одессе при ракетной атаке повреждены более 10 жилых домов.

(Фото - официальный ТГ-канал Запорожской областной военной администрации.)