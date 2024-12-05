Военные выяснили, что за шум перепугал жителей Риги: в небе все же летали боевые самолеты

Вчера Национальные вооруженные силы (НВС) заявили, что истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии не пролетали над Юрмалой. В четверг в НВС агентству ЛЕТА уточнили, что истебители базировались в Шяуляе и возвращались с запланированного полета в Эстонию.

НБС неоднократно заявляло, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии осуществляются на установленных законами и правилами высоте и скорости, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям и имуществу.