Водителя спасли очевидцы: на дороге Екабпилс-Резекне после ДТП с фурой загорелась легковая машина. ВИДЕО

Водителя удалось вытащить из машины силами неравнодушных очевидцев еще до приезда спасателей.
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На 41-ом километре дороги Екабпилс-Резекне (A12) произошла тяжелая авария - в результате столкновения фуры и легкового автомобиля, легковушка загорелась.
Водителя удалось вытащить из машины силами неравнодушных очевидцев еще до приезда спасателей.
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«Войны памятников» в Риге – по крайней мере на данный момент – закончились. Об этом неделю назад завил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, отметив, что решений о сносе или переносе памятников в столице больше приниматься не будет, пишет на портале la.lv публицист Анита Даукште.
«Войны памятников» в Риге – по крайней мере на данный момент – закончились. Об этом неделю назад завил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, отметив, что решений о сносе или переносе памятников в столице больше приниматься не будет, пишет на портале la.lv публицист Анита Даукште.
Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.
Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.
Оппозиционные фракции Рижской думы "Прогрессивные" и "Согласие" подали прошение о снятии Линды Озолы (Код для Риги) с должности вице-мэра столицы, мотивируя это тем, что упразднение должности одного из вице-мэров позволило бы сэкономить средства самоуправлению. Сегодня по этому вопросу состоялось голосование. Озола осталась на своей должности.
Оппозиционные фракции Рижской думы "Прогрессивные" и "Согласие" подали прошение о снятии Линды Озолы (Код для Риги) с должности вице-мэра столицы, мотивируя это тем, что упразднение должности одного из вице-мэров позволило бы сэкономить средства самоуправлению. Сегодня по этому вопросу состоялось голосование. Озола осталась на своей должности.
Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".
Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".
Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.
В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.
В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?
В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?