Водителя спасли очевидцы: на дороге Екабпилс-Резекне после ДТП с фурой загорелась легковая машина. ВИДЕО

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?