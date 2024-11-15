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Водители Uber и Bolt в Брюсселе протестуют против неравенства

Euronews 15 ноября, 2024 18:39

Бизнес 0 комментариев

Водители жалуются на финансовые трудности и нечестную конкуренцию по сравнению с традиционными такси.

Около 200 водителей, работающих на таких популярных платформах как Uber и Bolt, приняли участие в акции протеста в Брюсселе.

Они требуют улучшения условий труда, изменить закон, согласно которому водители традиционных такси зарабатывают больше.

Демонстрация была организована Бельгийской ассоциацией водителей лимузинов,

Некоторые из водители также утверждают, что нынешняя комиссия в 25%, установленная Uber, повысится еще на 10%.

Водители просят применить такую же отсрочку введения зоны низких выбросов в Брюсселе на два года, которую уже получили традиционные такси. В зоне смогут находиться только электромобили.

"Мы не готовы. У нас нет зарядных станций и так далее, и нас даже нет финансовых средств. Мы жалуемся на рентабельность, они не могут навязывать нам автомобили, которые стоят от 50 000 до 70 000 евро", - заявил Жан-Поль Мбенти, председатель Бельгийской ассоциации водителей лимузинов (ABCL)

Водители платформ жалуются на финансовые трудности и требуют установить минимальную ставку за поездки, а также увеличить оплату за ночные смены и работу в праздничные дни.

Еще одно требование - отменить систему TripRadar, которая по мнению водителей способствует нечестной конкуренции.

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