Внимание! С сегодняшнего дня на всех дорогах Латвии, кроме одной, меняется скоростной режим

LVC отмечает, что с сегодняшнего дня максимальная скорость на всей национальной дорожной сети будет составлять до 90 км/ч.

Исключение составит Видземская магистраль от Риги до Сигулды, где действует адаптивное управление движением с помощью знаков переменной информации - при очень хороших условиях движения максимальная скорость там будет 100 км/ч даже в зимнее время года. При ухудшении метрологических и дорожных условий ограничение скорости будет снижено до 90, 80 или 70 км/ч.

Водительские и метеорологические условия могут быстро меняться несколько раз в день в зимний период, поэтому водителям следует обращать внимание и следовать указаниям на дорожных знаках с переменной информацией, напоминает LVC.

С наступлением осенней погоды водителям рекомендуется помнить, что утром и вечером будет темнее, а видимость может ухудшиться из-за осадков и тумана. Дождь и опавшие листья могут сделать дороги скользкими, а порывы осеннего ветра могут привести к поломке деревьев и веток на дорогах.

Сегодня на национальной дорожной сети начинается сезон зимнего содержания, а это значит, что зимняя дорожная служба начнет свою работу, отслеживая условия движения и, при необходимости, проводя работы по максимально возможному улучшению условий движения.

Чтобы получить или передать информацию о том, что происходит на дорогах страны, любой желающий может позвонить на круглосуточную бесплатную информационную линию LVC 8000 5555.