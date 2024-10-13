Внимание, мошенники: под видом банка Citadele массово рассылают сообщения с целью фишинга

"Я не согласна с тем, что школам нужна автономия. Пока она была, тотально все опустилось ниже плинтуса. Дети в 1-м, 2-м, 3-м классе поустанавливали "ТикТок" в телефоны. На переменах сидят в играх, родители этого и не знают вовсе. Если учительницы приходят и делают замечание, что ребенок на "камчатке" играет под столом, ребенок отвечает: ну и что, у тебя какие-то проблемы?" - так о недавно введенном запрете телефонов в школах до 6-го класса в эфире TV24 в программе Preses klubs высказалась Илзе Дзене, создательница портала с задачами по развитию мышления dzene.com.