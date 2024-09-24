Внебрачный сын Жириновского о последних днях жизни отца: уходил он очень тяжело

Лидер партии ЛДПР уходил тяжело. Из-за серьезного поражения легких его подключали к ИВЛ, а позже политик даже перенес медикаментозную кому. Общую картину осложняли имеющиеся хронические заболевания. Так, на фоне диабета у пациента развился сепсис.

Все это это время рядом с отцом находился его младший сын Олег. По его мнению, в больнице политика ждали настоящие пытки. На некоторые из них наследнику самому пришлось дать согласие.

«Самое страшное, через что он прошел, это то, что его привязывали. Потому что у него трубка стояла и он мог ее вырвать. Иногда в тайне, когда он спит, я его развязывал», — вспомнил Олег Владимирович в беседе с журналистами.

Владимир Вольфович не хотел, чтобы общественность знала о его болезни. «Он всегда ограничивал информацию о своем состоянии. Я сам узнал из СМИ. Когда приехал, он находился в барокамере и все время на землю показывал. Мне кажется, он и это предвидел, что его два месяца будут мучить», — добавил звездный наследник.

Если бы тогда Владимир Вольфович и смог бы выкарабкаться, то его жизнь уже была бы совсем другой. «Через две недели, как он в больницу попал, легких не стало совсем. Если бы он и жил, то с какими-то поддерживающими оборудованиями. Потом, где-то за 10 дней до смерти, печень начала отказывать», — рассказал внебрачный сын политика.

Несмотря на известность, наличие детей и соратников Владимир Жириновский в последние годы жизни чувствовал себя одиноким.

«У него жизнь так сложилась, вроде было три женщины, трое детей, но он не прочувствовал ни какое-то женское тепло, ни детское тепло. Больше всего он страдал от того, что нет закадычных друзей, не с кем поделиться, пообщаться», — разоткровенничался Олег Владимирович.

Никулинский районный суд Москвы официально признал наследником Владимира Жириновского бизнесмена Олега Эйдельштейна. Политик скрывал его до 2017 года.

Олег Эйдельштейн долгое время работал вместе с отцом, помогал ему в организационных моментах, а также был рядом в последние минуты жизни. Но вот официально оформить документы о родстве они не успели.

Бизнесмен решил восстановить справедливость и подал соответствующие документы в суд. Но в августе 2023 года ему было отказано в иске о признании отцовства для вступления в наследство, поскольку решение по этому вопросу уже принял Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики. Но после апелляционной жалобы от заинтересованного лица решение было отменено. И теперь после всех бюрократических процедур Олег Эйдельштейн официально признан сыном Владимира Жириновского.

Отметим, что второй сын Жириновского родился в 1986 году. С его мамой Жанной Газдаровой Владимир Вольфович познакомился на Кубе, где был командировке. Впервые публика узнала о внебрачном сыне политика в 2017-м, когда проходили выборы в парламент Северной Осетии — Эйдельштейн тогда возглавил партийный список кандидатов.

Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение, он мой сын. Я единственный из лидеров партии, который породнился с вашей республикой.

Сообщается, что в Эйдельштейн в 2008-м начал работать соучредителем «Русэкогаранта» — компания занималась обработкой неметаллических отходов и лома, а в 2019-м его назначили советником председателя правления банка «МСП».

Эйдельштейн несколько раз попадал в скандальные ситуации, например, весной 2021 года в Сети обсуждали видео конфликта сына Жириновского с экс-главой Северной Осетии Зелимханом Битаровым во Внуково. Зимой 2023 года Олега арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве после стычки с полицейскими в столичном ресторане.

Напомним, глава партии ЛДПР умер в апреле 2022 года. Ему было 75 лет. Незадолго до этого политик заразился коронавирусом, после чего попал в больницу. Там ему становилось хуже, но он продолжал работать. У Жириновского случился септический шок, затем отказало легкое. Врачи не смогли его спасти. Похоронили политика со всеми почестями на Новодевичьем кладбище.