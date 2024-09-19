Как сообщает предприятие "Latvijas valsts ceļi", временный мост будет использоваться до осени следующего года, когда планируется завершить строительство нового моста.

В настоящее время демонтаж старого моста уже начат, а параллельно с этим рядом по временному мосту довольно быстро движется большегрузный транспорт, по тротуару перемещаются велосипедисты и пешеходы.

Временный мост выдерживает нагрузку до 52 тонн, и тяжелым грузовикам рекомендуется двигаться по нему с дистанцией 30 метров. Движение по временному мосту организовано так же, как и на старом - по одной полосе, а реверсивное движение регулируется светофорами с интервалом примерно 7-8 минут. Для пешеходов и велосипедистов оборудован деревянный тротуар шириной 1,5 метра.

"Вначале было страшно, но теперь мы привыкли к тому, что мост шатается. Когда находишься на нем, немного странно слышать скрип металлических пластин от веса автомобилей. Но мы понимаем, что инженеры все просчитали, мы им доверяем", - говорит Рута Саулите, которая перешла мост, чтобы сходить в парикмахерскую на другом берегу Салацгривы.

(Latvijas Avīze)

