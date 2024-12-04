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Вместо переговоров — штраф за кучу навоза: животноводы обвиняют чиновников в беспрецедентной наглости

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Ассоциации скотоводов мясного направления грозит штраф в размере до 5 тысяч евро за кучу навоза возле здания Министерства сельского хозяйства.

Государственная полиция возбудила дело об административных правонарушениях за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения и нарушение спокойствия человека, работы торговца или другого учреждения, подтвердили агентству LETA в полиции.

За такое нарушение на юридическое лицо может быть наложен штраф в размере до 5000 евро.

Ассоциация в среду, 4 декабря, опубликовала пресс-релиз, в котором объяснила свою позицию: "В результате изменений в постановлениях Кабинета министров по указанию Министерства сельского хозяйства, значительно увеличив выплаты Продовольственной и ветеринарной службе (PVD), а также введя «налог Краузе на экспорт телят», пострадал каждый латвийский крестьянин, который выращивал скот на продажу", - объяснил председатель правления Ассоциации животноводов мясного скота Раймонд Яковицкис.

"Комментируя вчерашнюю акцию протеста членов Ассоциации скотоводов мясного направления у здания Министерства сельского хозяйства, министр сельского хозяйства Армандс Краузе продемонстрировал вопиющий популизм и некомпетентность, вместо того чтобы сесть за один стол с мясными скотоводами", - говорится в пресс-релизе. 

Раймонд Яковицкис, председатель правления Ассоциации производителей мясного скота, говорит, что Ассоциация согласна с новой почасовой ставкой, но введение экспортной пошлины с каждой головы - это абсурд. Введение экспортного налога, по предварительной оценке, увеличит платежи в Продовольственно-ветеринарную службу в 40 раз (за год)! Например, если сейчас крупнейший экспортер платит в PVD около восьми-девяти тысяч евро в год, то при планируемом ценообразовании этот показатель возрастет до 300 000 евро в год. Один инспектор PVD может «зарабатывать» тысячи евро в день, в зависимости от того, сколько животных экспортируется в этот день.

«Это заблуждение, что эти расходы будут возложены на компанию-экспортера. Их будет оплачивать производитель скота! Те фермеры, чьим единственным источником дохода является выращивание нескольких телят, которые при продаже должны покрыть все расходы на выращивание и содержание, теперь будут платить «налог Краузе на экспорт телят». Поэтому мы считаем, что наглость чиновников Министерства сельского хозяйства достигла своего наивысшего уровня, они не вникают в суть и последствия принятого решения. С другой стороны, министр, возможно, руководствовался указаниями советника». 

Яковицкис сообщает, что А. Краузе лжет о том, что обсуждения с отраслью ведутся уже несколько месяцев, поскольку таких обсуждений не было. Министр, по его словам, также уклоняется от ответа на вопрос, который ему неоднократно задавали представители отрасли, почему новый экспортный налог (или экспортная пошлина) распространяется именно на тех животноводов, которые продают на экспорт скот в возрасте от трех месяцев.

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