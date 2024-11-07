Вместо кофе с официантом в Сейме появился киоск самообслуживания: почем теперь кофе и солянка для избранников? ФОТО

Что же там смогут себе купить депутаты, кроме кофе?

По наблюдениям LETA, в киоске самообслуживания продаются различные виды бутербродов, а также упакованные солянки, плов и другие блюда. В киоске также продаются различные шоколадные конфеты и прохладительные напитки.

Бутерброды продаются по цене около трех евро, 300 граммов расфасованного плова обойдутся почти в четыре евро, расфасованная солянка стоит 3,49 евро, а фасоль с чили - 4,30 евро.

Еще один киоск планируется открыть в начале декабря.

Киоск самообслуживания был установлен на Екаба, 11 после того, как тендер по аренде помещения для предоставления услуг общественного питания в Сейме в третий раз подряд прошёл безрезультативно.