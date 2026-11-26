Местный житель сообщил, что женщину передали медикам. Позже на место происшествия вместе с полицией прибыл мужчина; он снял с автомобиля номерные знаки и ушел. Риналдс отмечает, что этот поворот опасен, а видимость здесь плохая.

Как выяснилось, так произошло и в этот раз. Женщина врезалась в дом вовсе не потому, что решила опробовать «зимний дрифт», а из-за другого участника дорожного движения. Водительница ехала по улице Ригас, когда со второстепенной улицы Салату выехал автомобиль Volkswagen, водитель которого не убедился в безопасности проезда перекрестка.