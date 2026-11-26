Вместо будильника — визг шин, а затем удар о стену. В 8:00 утра Риналдс услышал, как на улице Ригас автомобиль BMW врезался в здание, и снял произошедшее на видео. У входа в здание была практически оторвана конструкция, поврежден фасад, а сам автомобиль остановился на тротуаре, перегородив проезжую часть.
Местный житель сообщил, что женщину передали медикам. Позже на место происшествия вместе с полицией прибыл мужчина; он снял с автомобиля номерные знаки и ушел. Риналдс отмечает, что этот поворот опасен, а видимость здесь плохая.
Как выяснилось, так произошло и в этот раз. Женщина врезалась в дом вовсе не потому, что решила опробовать «зимний дрифт», а из-за другого участника дорожного движения. Водительница ехала по улице Ригас, когда со второстепенной улицы Салату выехал автомобиль Volkswagen, водитель которого не убедился в безопасности проезда перекрестка.
На видео, снятом Риналдсом, можно заметить и тот самый Volkswagen — он стоит неподалеку с включенной аварийной сигнализацией. Алкоголь в данном случае ни при чем — причиной стала исключительно невнимательность водителя. Местные жители отмечают: хорошо еще, что BMW врезался в деревянно-металлическую конструкцию здания, а не в пешехода на тротуаре.
В поврежденном доме никто постоянно не живет; по словам местных жителей, владелица сейчас находится за границей. В ближайшее время полиция свяжется с ней, чтобы сообщить о случившемся. Остается надеяться, что после выяснения всех обстоятельств владелице не придется оплачивать ремонт из собственного кармана.
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