Власти сообщили об отражении первой за 73 дня массированной атаки на Киев

По его словам, в атаке, вероятно, были задействованы крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/»Искандер-М», беспилотники типа Shahed и других типов.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в половине седьмого утра из-за угрозы атаки дронов, и в это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевской области, сообщил Попко в телеграме.

«Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками», — написал он. Атака на Киев, по словам Попко, продолжалась более двух часов. Было уничтожено «несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов».

Воздушные силы ВСУ пока не отчитывались об отражении атаки. Россия официально не комментировала массированный удар по Киеву. Информации о разрушениях или пострадавших в Киеве не поступало, заявил глава городской военной администрации.

После заявления Попко в Киеве снова была объявлена воздушная тревога.