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Власти проверят бабушек с цветами: потребуют доказательств выращивания

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 12:31

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LETA

Ассоциация торговцев Латвии (АТЛ) поддерживает инициативу Министерства финансов по ужесточению мер против людей, которые торгуют цветами, якобы выращенными своими силами. Действия некоторых бабушек с цветами, оказывается, могут подпадать под статью о мошенничестве.

В АТЛ положительно отнеслись к предложениям Минфина по борьбе с сокрытием доходов и продажей незарегистрированных товаров. Особое внимание уделено инициативе по усилению контроля за уличной торговлей цветами.

Предложение заключается в том, чтобы требовать от продавцов, желающих получить разрешение на уличную торговлю цветами, предоставить подтверждение того, что цветы выращены ими лично или членами их семей. Это необходимо для предотвращения случаев, когда под видом самостоятельно выращенных продаются перекупленные цветы.

Если выяснится, что продавец реализует перекупленные цветы, он может быть привлечен к ответственности за мошенничество.

Кроме этого, в АТЛ предложили внедрить выборочные проверки производителей, занимающихся выездной торговлей, чтобы оценить частоту и объемы декларируемых доходов. В сельской местности часто можно наблюдать ситуацию, когда производители продают свою продукцию прямо с автомобилей, припаркованных возле магазинов или на обочине дороги. Это приносит выгоду самим производителям, но негативно сказывается на обороте местных торговых точек, нанося им значительные убытки.

В Риге таких последствий не наблюдается, поскольку производители оплачивают аренду места рядом с торговыми центрами, что компенсирует возможные потери товарооборота.

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