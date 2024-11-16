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Владимир Зеленский: звонок Шольца Путину — это «ящик Пандоры»

Euronews 16 ноября, 2024 13:11

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Президент Украины подтвердил, что знал о намерении канцлера Германии Олафа Шольца провести разговор с Владимиром Путиным.

Первый за почти два года телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину только поможет последнему почувствовать себя менее изолированным. Так в своем пятничном обращении прокомметировал состоявшийся разговор президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также подтвердил, что знал о намерении канцлера Германии провести разговор с Путиным.

"Канцлер Шольц сказал мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов," - заявил Зеленский.

Путину "крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться. Так, как он делал десятилетиями. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по существу, и как раз это и привело к этой войне," – добавил украинский президент.

Позицию Зеленского поддержал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, написавший в соцсети Х, что есть риск возвращения к "ужасному нормандскому формату".

Он добавил, что "единственный способ положить конец этой войне — масштабно и быстро укрепить позиции Украины".

Во время разговора с Путиным канцлер Германии осудил войну России в Украине, призвав его прекратить боевые действия и вывести свои войска с украинской территории.

"Россия должна продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной — с целью достижения справедливого и прочного мира", - повторил Шольц в посте на X после звонка. Канцлер также подтвердила поддержку Берлином Украины против полномасштабного российского вторжения, которое длится уже третий год.

В заявлении Кремля, распространенном российским государственными новостными агентствами, Путин сказал, что любое мирное соглашение должно признавать "территориальные приобретения" и "требования безопасности России", включая отказ Киева от вступления в НАТО.

Путин также вновь заявил, что война в Украине стала "прямым результатом агрессивной политики НАТО".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что лидеры двух государств провели "подробный и откровенный" обмен мнениями, но уточнил, что речи о сближении позиций не идет.

Обе стороны договорились оставаться на связи после разговора.

Дальнейшая поддержка Украины

Разговор между Шольцем и Путиным произошел после избрания в США нового президента Дональда Трампа и на фоне спекуляций на тему того, какую позицию по отношению к войне займет новая администрация.

Трамп заявил, что сократит помощь США Украине и попытается положить конец войне с Россией в течение нескольких дней после вступления в должность.

При этом в самой Германии после политического кризиса и развала правящей коалиции, вероятнее всего, будут проведены досрочные выборы, по итогам которых пост канцлера прочат лидеру ХДС Фридриху Мерцу.

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