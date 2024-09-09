Владимир Кара-Мурза: смерть была бы слишком мягким наказанием для Путина

"Сначала я думал, что они собираются меня расстрелять, но потом все стало как в очень хорошем кино".

Выступая на встрече со своими сторонниками в Берлине, российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза рассказал о своем освобождении из российской тюрьмы этим летом в рамках крупнейшего обмена заключенными между западными странами и Москвой со времен окончания холодной войны, о долгих месяцах в омской тюрьме и о своих планах работать из-за рубежа над восстановлением России.

Сейчас Кара-Мурза находится в относительной безопасности. Однако, покидая Россию, он получил предупреждение "особо не болтать".

"Вы знаете, что может случиться в противном случае", - сказали ему. Но теперь он свободный человек и своим сторонникам он признался, что все это кажется просто сюрреалистичным.

Действительно, атмосфера вокруг его задержания и освобождения напоминает Советский Союз 1950-х годов. В последние годы правления Иосифа Сталина "интеллигенция", интеллектуальная элита России, к которой принадлежали и предки Кара-Мурзы, тайно встречалась для обсуждения тем, которые были строго запрещены и за которые можно было легко попасть в ГУЛАГ.

В апреле 2022 года он был арестован и приговорен к 25 годам лишения свободы за "госизмену" и "фейки" о русской армии - читай, правду о кремлёвском режиме и развязанной им войне в Украине. В то время он не верил, что когда-нибудь выйдет на свободу живым.

"В тюрьме кошки были моими единственными собеседниками", - говорит Кара-Мурза, описывая свою повседневную жизнь в одиночной камере, где он отбывал большую часть своего более чем двухлетнего срока.

За все время пребывания в тюрьме он лишь однажды разговаривал с женой и дважды - с детьми. В своей крошечной тюремной камере ему часто оставалось только смотреть на глухую стену.

"Можно сойти с ума", - говорил он. "Начинаешь забывать слова". Чтобы не сойти с ума окончательно, он заказал книгу в местном книжном магазине и начал учить испанский.

Наконец-то на свободе

Когда его внезапно вывели из тюрьмы, первой мыслью Кара-Мурзы было, что охранники собираются его застрелить. Но все сложилось иначе. Из Томска он вылетел прямо в Москву, а оттуда - в Анкару.

Он не понимал, что участвует в обмене пленными, пока его и других заключенных не посадили в автобусы, которые должны были доставить их в московский аэропорт.

Там ему встретились знакомые лица, среди которых был и другой оппозиционер, Илья Яшин, также освобожденный из заключения. "Выглядишь ты хреново", - бросил тот ему на этой первой за два с половиной года встрече.

(Яшин сидел в первом ряду среди зрителей в Берлине и улыбался, когда Кара-Мурза рассказывал эту историю).

Когда Кара-Мурза приехал в Анкару, женщина передала ему телефон. На другом конце был президент США Джо Байден.

"Когда я находился в одиночной камере, я почти не общался с людьми. За два с половиной года я практически не произносил ни слова по-русски, не говоря уже об английском", - смеется Кара-Мурза.

Когда он впервые за долгое время снова услышал голоса жены и детей, он был совершенно ошеломлен. Происходило что-то совершенно невероятное.

Ошибки прошлого

Недавно Кара-Мурза был принят в Германии канцлером Олафом Шольцем. Они говорили о будущем России и тысячах политзаключенных, которые все еще находятся в самых суровых условиях за решеткой в России и Беларуси, а также о российском гражданском обществе, которому Кара-Мурза хочет помочь сформироваться из эмиграции.

Он хочет дать голос тем россиянам, которые "хотят жить не в архаичной, изолированной авторитарной псевдоимперии, а в цивилизованном европейском государстве".

"Единственное, что нужно для торжества зла, - это чтобы хорошие люди ничего не делали, - всегда любил говорить Алексей Навальный", - вспоминает Кара-Мурза. "Я поддерживаю каждое его слово. Любая тоталитарная система существует только при поддержке простых людей".

Но как Россия превратилась в такую автократию, какой она является сегодня?

По мнению Кара-Мурзы, это произошло из-за двух ошибок, совершенных в 1990-е годы. Одна ошибка произошла внутри страны, а другая - извне. Ошибка России, по его словам, заключалась в неспособности примириться со своим прошлым.

"Если зло не осудить и не наказать, оно вернется", - объясняет Кара-Мурза. "Все страны, успешно преодолевшие путь от тоталитаризма, прошли через моральный катарсис. Германия была вынуждена сделать это после 1945 года. Позже людям разрешили заглянуть в архивы и разобраться с этой проблемой".

"В России этого не произошло".

Другая ошибка, по его словам, была совершена на Западе. Другим восточноевропейским странам было гораздо легче оправиться от советского прошлого и сформировать демократию, потому что они получили мощную поддержку извне, шанс снова стать частью Европы. Но в 1990-е годы Запад еще не был готов принять и интегрировать демократическую Россию.

"Конечно, Россия должна извлечь свои уроки. Но не менее важно, чтобы Запад был готов принять новую, демократическую Россию, которая научилась на своих ошибках. Россия неотъемлемо принадлежит Европе. И культурно, и ментально".

"Если наша цель - мирная, свободная и единая Европа, то это возможно только при участии мирной и свободной России".

Смерть была бы слишком мягким наказанием

Россия - многонациональная страна, но ей еще предстоит стать "по-настоящему федеративным государством", подчеркнул Кара-Мурза. Многие россияне опасаются, что Россия может развалиться, как Советский Союз, и поэтому поддерживают авторитарное руководство.

"Я не думаю, что произойдет такая фрагментация", - сказал Кара-Мурза. По его мнению, более вероятным представляется создание более сильных механизмов регулирования и законов, которые будут защищать самобытность этнических меньшинств в стране.

По его словам, отдельным регионам должно быть позволено говорить на родном языке и обучать на нем детей в школах.

"Сейчас Россия проводит централизованную политику. Это неправильно".

Чтобы добиться этой и других свобод в России, Владимиру Путину придется отказаться от своей власти.

"Может быть, Россия станет свободной, когда он наконец умрет", - заметил кто-то из аудитории. Однако Кара-Мурза хочет, чтобы Путин был здоров.

"Я хочу видеть его на скамье подсудимых. Я хочу, чтобы он ответил за все, что он сделал за 25 лет".

"Я знаю, что он ответит за свои грехи, там", - сказал Кара-Мурза, указывая указательным пальцем вверх, - "но я хочу, чтобы он ответил и здесь. Он должен ответить за Немцова, за Навального, за украинских детей, которые были убиты. Смерть была бы слишком мягким наказанием".

Правда и надежда

По мнению Кара-Мурзы, каждый может внести свой вклад в создание свободной России. "Работы хватит на всех", - обещает Кара-Мурза.

"Важно поддерживать диалог, говорить с людьми и убеждать их, чтобы потом, когда Россия будет готова к переменам, можно было восстановить все, что было разрушено за последние 25 лет", - сказал он. "Мы не можем позволить себе потерять связь с нашей любимой Россией - Россией Бориса Немцова и Алексея Навального".

Тем временем Кара-Мурза мечтает посетить Омск, где он провел столь долгое время в тюрьме.

"Это странная мечта", - признается он. Он побывал во многих сибирских городах, но никогда не видел Омск за пределами своей крошечной тюремной камеры, куда ему приходили тысячи писем каждый месяц.

"В своих письмах люди всегда спрашивали меня, почему я так оптимистичен, почему у меня есть надежда. Я всегда отвечал, что я не надеюсь, я знаю. Правда на нашей стороне".