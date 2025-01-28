Вице-министр финансов ушел в отставку: у него был найден сборник советских песен

«(...) бесконечные дискуссии и сомнения относительно моей способности занимать нынешнюю должность не способствуют эффективной работе всего министерства. В связи с этим я принял решение покинуть должность вице-министра финансов», — написал Гаврилов.

Он заявил, что у Министерства финансов есть ряд важных и срочных вопросов, решение которых требует полного внимания всей команды.

Несмотря на свое увольнение, Гаврилов выразил надежду, что ответил на вопросы, которые в последнее время возникли в публичной сфере относительно его лояльности Литве.

Вице-министр впервые подвергся критике в начале января после того, как СМИ напомнили ему, что в своих сообщениях в Facebook он делился фотографиями с мероприятий по случаю 9 мая на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, поддерживая призывы прекратить блокаду Белорусской АЭС в Островце и не увеличить финансирование армии.

Отвечая на вопросы, Гаврилов заявил, что отныне окончание Второй мировой войны будет отмечать 8 мая.

В понедельник радио LRT сообщило, что у Гаврилова есть аккаунт в российской социальной сети «ВКонтакте», где он поделился плейлистом, восхваляющим Советский Союз.

Когда он обратился в Департамент государственной безопасности за разрешением работать с секретной информацией, глава департамента Дарюс Яунишкис заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas, что о Гаврилове выяснились «скользкие» факты и что им будет дана оценка, когда должностные лица будут принимать решение о допуске Гаврилова к секретной информации.

И премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, и министр финансов Римантас Шаджюс утверждают, что не сомневаются в лояльности Гаврилова Литве.

«Как я уже говорил, у меня не было и сейчас нет оснований сомневаться в лояльности Валентина Гаврилова Литве и его профессиональной компетентности, однако ожидания общественности в отношении политиков вполне обоснованно больше, чем просто это», — приведены слова министра Шаджюса в пресс-релизе, распространенном Министерством финансов во вторник.

По словам министра финансов, Гаврилов, как гражданин и как политик, это понимает и принял самоотверженное решение уйти в отставку по собственному желанию.

«Я уважаю его ответственное решение и благодарен ему за совместную работу», — сказал Шаджюс.

В Минфине Гаврилов курировал финансовую политику, вопросы Европейского союза и международные связи.