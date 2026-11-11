В Нью-Йорке он работал кем придётся, в том числе таксистом. Америка, которую советскому человеку показывали в кино, встретила его не небоскрёбами Манхэттена, а необходимостью зарабатывать на квартиру и еду. Но постепенно именно из этой жизни — с её ресторанами, таксистами, бывшими одесситами, московскими интеллигентами, ленинградскими музыкантами и людьми с весьма запутанными биографиями — родился тот Вилли Токарев, которого мы знаем.

Он стал певцом русского Нью-Йорка. Брайтон-Бич тогда был не просто районом Бруклина. Это была своеобразная Атлантида — осколок исчезнувшей страны, выброшенный на американский берег. Там говорили по-русски с одесским акцентом, спорили о советской власти, покупали селёдку, читали эмигрантские газеты, вспоминали оставшихся дома родственников и пытались понять, что же такое счастье: возможность уехать или невозможность вернуться.