Весь день дожди и грозы: непогода в пятницу, 13-го

Наиболее масштабные грозы возможны вечером в центральной части страны.
Подует умеренный северный ветер, в Восточной Латвии - восточный, юго-восточный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +18..+21 градус, в восточных регионах - до +24 градусов.
В Риге небо будет затянуто облаками, иногда пойдет дождь. Самый сильный дождь и грозы возможны на западе. Ожидается слабый северный ветер и +19 градусов.
На погоду влияет низкое давление. Атмосферное давление 1009-1013 гектопаскалей на уровне моря.