Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

«Вершина бюрократического абсурда!» — родителей бесит требование Минобрнауки

© LETA 2 декабря, 2024 09:55

Латышские СМИ 0 комментариев

Фото LETA

Чтобы получить аттестат об основном образовании, 9-классники должны сдать три централизованных экзамена: латышский, математику и иностранный язык (английский, немецкий, французский - по выбору учащегося). Об этом написано на сайте Минобрнауки. Родители недоумевают, почему для согласия на сдачу экзаменов обязательно требуется родительская подпись, пишет Tautaruna.nra.lv.

"Ребенок принес заявление, которым я должен был дать письменное согласие как родитель ребенка на то, что ребенок будет сдавать централизованные проверочные работы за 9-й класс. Повторю: должен был дать письменное согласие на то, что в 9-м классе будут писать централизованный экзамен! Не знаю, школа или Минобрнауки, но это вершина бюрократического абсурда", - пишет в соцсети "Х" Эрнест.

Комментариев по этой теме, как водится, много. Вот некоторые из них:

- Начинаю готовиться к тому, что меня ждет. Эвика Силиня, это что, сокращение бюрократии? Кто-нибудь из Минобрнауки может пояснить, какую именно проблему в образовании вселатвийского масштаба решает такое заявление от родителей?

- Именно так! Как тебе нравится - дочь смеется: у директора школы 5 заместителей, а есть еще и завучи! Всюду процесс, во имя процесса. Как мы раньше-то выживали?!

- Меня как классного руководителя в 9-м классе это тоже восхищает.

- Тебе хотя бы на дом выдали. От меня требуют идти в школу и поставить эту подпись там, при учителе. 7 лет назад было то же самое...

- Ха-ха... а вот чтобы в 12-м классе сдавать, сам учащийся должен электронно подать заявку на экзамены, и конкретная школа вообще никак не распоряжается, а если сам заявку не подал - сам же и виноват, сдавать не будешь.

- Я вполне уверен, что 2/3 всяких заявлений и согласий спокойно можно отменить - и никто бы не заметил.

- Опыт показывает (свои дети есть, и была работа в школе), что всяческие заявления надо подписывать из-за родителей-болванов, то бишь психов в том числе... которые портят все, что можно испортить, ибо, видите ли, им, принцам и принцессам что-то не нравится, если делается не по их воле... Так же и в законодательстве, если люди...

- Заявление об участии в экзамене необходимо, чтобы школа могла зарегистрировать учащегося на экзамены. Они несовершеннолетние, это один фактор. Плюс выбор иностранного языка.

- Куда мы все идем? Мне сегодня пришлось расписаться в том, что я разрешу дочери завтра пойти на школьный бал. Она учится в 8-м...

- За бюрократический абсурд в основном надо благодарить тех родителей, кто "не знаю, мне никто не сказал", "не понял", "где мое право знать", "почему никто не информирует" и т.д.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать