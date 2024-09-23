Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

«Вернёшься – залюблю»: как украинки ждут своих мужчин

Елена Слюсарева 23 сентября, 2024 14:14

Выбор редакции 0 комментариев

Сотни тысяч украинских мужчин находятся сейчас на фронте – они защищают родину, свои дома, свои семьи. А их женщины – незаметные миру – живут одним: ожиданием. Каждый миг. Чего им это стоит…

Что скрывать - многие женщины при малейшем намеке на фронтовую перспективу постараются своих мужчин спрятать подальше. Вывезти за границу, оформить инвалидность, закрыть дома… Но есть мужчины, которые принимают решения сами. Есть ситуации, когда решения принимаются сами собой. Бывает, когда – без вариантов.

Когда вокруг шумит Киев – хоть и военный, но такой большой энергичный город, одиночество иной раз захлестывает сильнее всего. Кажется, что только ты – одна во Вселенной – живешь тем, что ждешь.

Творческая команда «uzahvati» (https://pomitna.com.ua/), которая работает в жанре имерсивных проектов, собрала 20 таких историй и дала слово каждой «незаметной» героине.

В жизни «имерсивный проект» выглядит просто. Небольшая группа зрителей человек в двадцать собирается у киевского Центрального железнодорожного вокзала (вся информация передается через сарафанное радио – контакты в интернете). Место встреч и прощаний. Для кого-то – последних встреч…

У каждого «зрителя» – наушники. Надеваем и – переносимся в другой мир, «где можно все и ничего не стыдно». Все – это значит отдаться на волю чувств, плакать и смеяться, не оглядываясь на окружающих.

«В наушниках» - 20 женщин, каждая из которых рассказывает свою историю. Неожиданно тихо, без надрыва, штрихами – о самом главном.  Слишком тихо…И мы проходим их маршрутом...

-Я просыпаюсь и говорю «доброе утро». Себе и тебе…

-Немножко…Теперь у меня появилась новая единица измерения – немножко. Надо «немножко» подождать…

- Пожалуйста, не снись мне пока. Ты появляешься, обнимаешь меня, я просыпаюсь, а тебя нет…Вернёшься – залюблю…

-Каждое утро начинается с одной мысли - может сегодня обмен…

- Если бы он стал прятаться, мне было бы труднее. Надо – значит, надо…

-Соседи постоянно занимаются сексом, как будто завтра никогда не наступит…

-В голове рой вопросов: зачем отпустила? Уверена, что будешь ждать?  

-Заметила, что люди считают меня какой-то другой. Сторонятся. А мне бы – хоть немного помощи…

-Мои 10 месяцев ада…

…Слушая эти признания, я вспомнила рассказ женщины из церкви в Ирпене. Говорили о том, что город уже давно чистенький и восстановленный самими жителями после нашествия российских оккупантов в 2022-м. И уехавшие было жители давно вернулись. Кому посчастливилось выжить: «Только каждая пятая мать ходит мертвой»…

Потом случайная встреча в самом центре Киева – на Майдане – у Горы флагов, где каждый может оставить флажок в память о знакомом, погибшем на этой войне. И молоденькая девушка, сидящая на бордюре – нежно гладит фотографию такого же молоденького паренька, в черной рамке. Никого вокруг – только они, двое…

Выждав, интересуюсь, жених? Муж, отвечает. Служил срочником, а началась война – подписал контракт. Только успели пожениться: »Раньше он ко мне ходил, теперь - я к нему»…Сверяю даты жизни и смерти – 24 года…

… Когда закончится эта дикая война, я почему-то уверена в том, что её победной песней будут не громкие марши, а самая, наверное, тихая песня Святослава Вакарчука: «Обними меня…».

Елена СЛЮСАРЕВА.

ФОТО автора.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 25 реакций
Комментарии (0) 25 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Встретились два мусорника: молодёжь на BMW влетела в контейнер и бросилась врассыпную

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Утром обитатели дома по улице Стурес, 2, в рижском микрорайоне Ильгюциемс, обнаружили разбитую машину BMW у контейнера для вывоза крупногабаритного мусора. А сам контейнер имел следы столкновения.

Читать
Загрузка

Борьба с «пришельцами» в Латвии: за бездействие могут оштрафовать на 3000 евро

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Для более эффективной борьбы с инвазивными видами в Латвии будет создан список опасных представителей флоры и фауны, а также определены меры по их устранению, предусматривают принятые Сеймом поправки к Закону об охране видов и биотопов.

Читать

Мда, тут вспомнишь русский мат: Лато Лапса переделал логотип airBaltc — получилось смешно, но до ужаса неприлично (+16)

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Господи, прости, но это не мы - это просто заставка на Pietiek.com:

Читать

Помогла беженцам из благих побуждений: активистке теперь грозит полтора года тюрьмы

История и культура 20:00

История и культура 0 комментариев

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Прокуратура потребовала для руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Иевы Раубишко полтора года лишения свободы — за то, что та помогла группе сирийских беженцев незаконно пересечь границу Латвии, чтобы подать заявку на соискание убежища в ЕС, сообщает LETA.

Читать

Не хватает слов! Могут ли латыши ругаться на своем языке? И почему выбирают для этого русский?

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

В программе «На линии» телеканала TV24  зритель поднял интересный вопрос о нецензурной лексике на латышском языке. Он пришел к выводу, что в большинстве случаев люди ругаются по-русски, и задал вопрос: возможно ли, чтобы общество перешло на латышские нецензурные слова?

Читать

Опасные качели исчезли с Домской площади: куда делся скандальный экологический объект за 150 тысяч евро?

Новости Латвии 19:50

Новости Латвии 0 комментариев

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Этим летом на Домской площади был установлен экологический объект — качели, которые вскоре после открытия стали причиной громкого скандала. Качаясь на них ребенок серьезно повредил ноги. После этого события подвижные части конструкции зафиксировали, но сам объект так и остался стаять в сердце Старой Риги.

Читать

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать