«Вернёшься – залюблю»: как украинки ждут своих мужчин

Что скрывать - многие женщины при малейшем намеке на фронтовую перспективу постараются своих мужчин спрятать подальше. Вывезти за границу, оформить инвалидность, закрыть дома… Но есть мужчины, которые принимают решения сами. Есть ситуации, когда решения принимаются сами собой. Бывает, когда – без вариантов.

Когда вокруг шумит Киев – хоть и военный, но такой большой энергичный город, одиночество иной раз захлестывает сильнее всего. Кажется, что только ты – одна во Вселенной – живешь тем, что ждешь.

Творческая команда «uzahvati» (https://pomitna.com.ua/), которая работает в жанре имерсивных проектов, собрала 20 таких историй и дала слово каждой «незаметной» героине.

В жизни «имерсивный проект» выглядит просто. Небольшая группа зрителей человек в двадцать собирается у киевского Центрального железнодорожного вокзала (вся информация передается через сарафанное радио – контакты в интернете). Место встреч и прощаний. Для кого-то – последних встреч…

У каждого «зрителя» – наушники. Надеваем и – переносимся в другой мир, «где можно все и ничего не стыдно». Все – это значит отдаться на волю чувств, плакать и смеяться, не оглядываясь на окружающих.

«В наушниках» - 20 женщин, каждая из которых рассказывает свою историю. Неожиданно тихо, без надрыва, штрихами – о самом главном. Слишком тихо…И мы проходим их маршрутом...

-Я просыпаюсь и говорю «доброе утро». Себе и тебе…

-Немножко…Теперь у меня появилась новая единица измерения – немножко. Надо «немножко» подождать…

- Пожалуйста, не снись мне пока. Ты появляешься, обнимаешь меня, я просыпаюсь, а тебя нет…Вернёшься – залюблю…

-Каждое утро начинается с одной мысли - может сегодня обмен…

- Если бы он стал прятаться, мне было бы труднее. Надо – значит, надо…

-Соседи постоянно занимаются сексом, как будто завтра никогда не наступит…

-В голове рой вопросов: зачем отпустила? Уверена, что будешь ждать?

-Заметила, что люди считают меня какой-то другой. Сторонятся. А мне бы – хоть немного помощи…

-Мои 10 месяцев ада…

…Слушая эти признания, я вспомнила рассказ женщины из церкви в Ирпене. Говорили о том, что город уже давно чистенький и восстановленный самими жителями после нашествия российских оккупантов в 2022-м. И уехавшие было жители давно вернулись. Кому посчастливилось выжить: «Только каждая пятая мать ходит мертвой»…

Потом случайная встреча в самом центре Киева – на Майдане – у Горы флагов, где каждый может оставить флажок в память о знакомом, погибшем на этой войне. И молоденькая девушка, сидящая на бордюре – нежно гладит фотографию такого же молоденького паренька, в черной рамке. Никого вокруг – только они, двое…

Выждав, интересуюсь, жених? Муж, отвечает. Служил срочником, а началась война – подписал контракт. Только успели пожениться: »Раньше он ко мне ходил, теперь - я к нему»…Сверяю даты жизни и смерти – 24 года…

… Когда закончится эта дикая война, я почему-то уверена в том, что её победной песней будут не громкие марши, а самая, наверное, тихая песня Святослава Вакарчука: «Обними меня…».

Елена СЛЮСАРЕВА.

ФОТО автора.