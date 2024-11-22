Верховная рада отменила заседание в пятницу из-за угрозы атаки: СМИ

По информации «Украинской правды», депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу. Как пишет РБК-Украина, аппарат парламента временно переведен на дистанционную работу.

Также об отмене заседания написал в своем телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко. По его информации, следующее заседание пройдет уже в декабре.

Накануне российская армия впервые ударила по территории Украины новой баллистической ракетой «Орешник». В минувшие выходные Киев и другие города Украины стали целью массированного ракетного удара.