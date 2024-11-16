Вентспилсский концертный зал «Латвия» приглашает выбрать музыкальное мероприятие по душе Вентспилс Редакция PRESS 16 ноября, 2024 15:49 Вентспилс

Концертный зал "Латвия" в Вентспилсе уже на протяжении пяти лет является широко известным в стране культурно-образовательным пространством для проведения первоклассных мероприятий и постижения вселенной по имени Музыка. Концертный зал расположен в центре города и вместе с площадью Лиела образует архитектурный ансамбль как напоминание о том, что здесь высоко ценят культуру и особенно качественную музыку.

Самое главное для концертного зала – это, конечно, идеальная акустика, но благодаря уютным и комфортным помещениям с прекрасными интерьерами он становится еще более привлекательным для публики. Это место, где ценители музыки могут услышать и увидеть высококачественные музыкальные мероприятия.

В конце года концертный зал предлагает разнообразные концерты, где каждый может найти что-то себе по душе.

Этой осенью в концертном зале "Латвия" состоится концерт открытия богатого традициями Международного фестиваля камерной музыки Баха. 24 ноября фестиваль откроет всемирно известный ансамбль старинной музыки Vox Luminis из Бельгии, который под управлением дирижера Лионеля Менье исполнит специально созданную программу музыки барокко Ein Deutsches Barockrequiem (Реквием в стиле немецкого барокко). Лионель Менье всегда испытывал глубокое уважение к Немецкому реквиему гения немецкой романтической хоровой музыки Йоханнеса Брамса. Используя тексты Немецкого реквиема Брамса, Лионель Менье создал уникальную концертную программу, основанную на барочной музыке и мотетах. Международный фестиваль камерной музыки Баха пройдет уже в 24-й раз, и впервые концерт открытия фестиваля состоится в Вентспилсе! Это событие высочайшего профессионального уровня, получившее мировое признание.

30 ноября на сцене концертного зала «Латвия» с современным видением музыки публику познакомит мультиинструменталист Рик Федс, который вместе с Вентспилсским биг-бендом приглашает приобщиться к мощному аудиовизуальному событию, сочетающему ярчайшие футуристические элементы электронной и джазовой музыки. Рик Федс (Рихард Федотов) - один из самых известных латвийских создателей электронной музыки в мире. Специальными гостями концерта станут рэпер Марч и певица Аннамария. На концерте мы услышим оригинальные композиции, аранжированные для состава биг-бенда.

Концертный зал "Латвия" гордится своим акустическим концертным органом, который вновь зазвучит 1 декабря на концерте цикла "Органная музыка в воскресенье" (Ērģeļmūzika svētdienā), когда в Вентспилсе выступят финские музыканты - органист Мико Хелениус и аккордеонист Маркку Леписто, которые порадуют звуками скандинавской народной, классической и джазовой музыки. Их композиции насыщены богатым спектром эмоций. Альбомы дуэта получили широкое признание как в Финляндии, так и в других странах Европы. Фиона Талкингтон (журналистка и ведущая программ Британской национальной радиостанции, BBC Radio 3) считает, что «концертная программа, созданная этими артистами, сочетает в себе величие собора и интимную атмосферу камерной музыки. Если до сих пор Леписто больше "жил" в финской традиционной музыке, то в этой программе он дал волю своей страсти к джазу».

6 декабря в концертном зале «Латвия» выступит виртуозный пианист Вестардс Шимкус. Международное внимание он привлек не только благодаря успешному участию и победам в конкурсах высокого уровня, но и благодаря сотрудничеству с Филармоническим оркестром Би-би-си, Бирмингемским симфоническим и Французским национальным оркестрами, Симфоническим оркестром Северо-Германского радио, Kremerata Baltica и др. В концерте в Вентспилсе в исполнении Вестарда Шимкуса прозвучат произведения Ференца Листа, Петериса Васкса и собственные сочинения музыканта. Будут звучать как специальный инструмент - вертикальное фортепиано Давида Клявиньша, M470i, так и концертный рояль Steinway.

9 декабря в Малом зале концертного зала «Латвия» будет музицировать одна из ярчайших звезд французского джаза Давид Шевалье. Трио, состоящее из композитора и гитариста Давида Шевалье, контрабасиста Себастьена Буассо и барабанщика Кристофа Лаверна, после успешного тура в августе 2021 года вновь вернется в Латвию, чтобы вместе с одной из самых талантливых эстонских артисток джазовой сцены - певицей Анетт Тамм представить новую акустическую джазовую программу "Границы" (Robežas).

На грандиозном концерте 20 декабря Латвийский национальный симфонический оркестр и дирижер Тармо Пелтокоски вместе с пианистом Антоном Мехиасом исполнят Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева и Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.

В честь самого светлого праздника года – Рождества всех приглашают посетить концерт, организованный Вентспилсским камерным оркестром и смешанным хором "Вентспилс" под руководством дирижера Айгара Мери, на котором прозвучат произведения Антонио Вивальди и Валта Пуце. А на Второе Рождество с программой «Ликуйте, звезды!» (Gavilējiet, zvaigznes!) выступит Мария Наумова. В концерте примут участие Роланд Белевич (клавишные), Норбертс Скрауцис (бас-гитара), Ингус Фелдманис (гитара), Андрис Буйикс (ударные), Лига Робежниеце (вокал), Егор Ковайков (гитара). Прозвучат песни как многих известных авторов, так и из последнего альбома Марии "На мосту иллюзий", а также новые оригинальные композиции.

Об актуальных событиях и новостях читайте на сайте www.koncertzalelatvija.lv, а купить билеты можно в торговой сети Biļešu paradīze.

В доме театра Jūras vārti - месяц балета, театральные спектакли, различные постановки и концерты, изобразительное искусство

Конец года в доме театра Jūras vārti обещает порадовать искушенную публику калейдоскопом разнообразных событий: балетом, театральными представлениями, различными постановками, концертами и изобразительным искусством.

Дом театра Jūras vārti по-прежнему предлагает спектакли профессиональных театров и этот юбилейный, 15-й год завершит гастролями Лиепайского и Латвийского национального театров.

26 ноября Лиепайский театр вниманию зрителей предложит постановку Дж. Дж. Джиллинджера "Королева красоты из Линэна" (Līnenas skaistumkaraliene). Пьеса Мартина Макдонаха рассказывает о сложных отношениях матери и дочери. Обе живут в небольшом ирландском городке Линэн, проводя день за днем в тоскливой рутине и взаимных упреках, пока однажды повседневное течение их жизни не нарушает некто третий – мужчина! Вселяющий настоящую надежду на счастье... В ролях: Инесе Кучинска, Мартиньш Калита, Каспарс Годс, Артурс Ирбе.

Латвийский национальный театр 17 декабря зрителей дома театра Jūras vārti познакомит с пьесой Генрика Ибсена «Гедда Габлер» (Heda Gablere) в постановке Эдмунда Фрейбергса, рассказывающей историю женщины, которую воспитывал отец, и мужчины, выросшего под неусыпным присмотром женщин. Всем, кроме молодожена, ясно, что недавно заключенный брак не будет счастливым. Гедда отводит любви самую важную роль в жизни, но жизнь не подчиняется ее идеалам... В ролях: Мадара Звиедре, Гиртс Лиузиникс, Екабс Рейнис, Иварс Пуга, Дайга Кажоциня, Ласма Кугрена.

Любители мюзиклов, 1 декабря не пропустите GALMS [pa]GALMĀ - новую постановку любимого мюзикла Яниса Лусенса и Мары Залите «Гадкий утенок» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Режиссер Резия Калниня представила свое прочтение произведения, отсюда и новое название. Это сказка для взрослых о власти, личности, о нас самих и о возможности парить на крыльях, даже если нам пытаются доказать обратное. В роли Гадкого Утенка выступят две молодые перспективные солистки - LUKA и Лоте Войска. В остальных ролях: Мария Наумова, Атис Звиедрис, Алиса Канте, Эдвардс Гриезе, Артурс Бикерниекс, Элина Бояркина, Anmary и др.

Декабрь в доме театра Jūras vārti - месяц балета. В эти зимние дни будет возможность насладиться не только выступлениями международных звезд балета на рождественском гала-концерте, который состоится 23 декабря, но и балетом с молодыми талантливыми танцорами.

12 декабря XVIII Детский международный фестиваль балетных сказок «Зимняя сказка" приглашает на балет «Снежная королева» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, открывающий двери в мир, полный чудес, рассказывающий о добре, дружбе и любви. Спектакль поставлен Академией классического русского балета Владислава Курамшина (Нидерланды) Фонда Анны Павловой. В зрелищном балетном спектакле для детей вы увидите хореографию Т. Петровой и В. Курамшина, услышите прекрасную музыку К. Васильева, написанную специально для этого спектакля. Балет, премьера которого состоялась в 2009 году, был с успехом показан в Германии, Латвии и Нидерландах. В 2024 году спектакль был повторно поставлен с новыми участниками, многие из которых являлись победителями и лауреатами Международного конкурса молодых артистов балета «Анна Павлова».

В свою очередь 23 декабря в 17.00 состоится «Рождественский гала-концерт звезд балета» международной балетной труппы Worldstars, который даст возможность увидеть всемирно признанных артистов балета. В программе такие жемчужины классического балета, как па-де-де из балетов "Щелкунчик», «Сильфида», «Шехеразада», "Карнавал животных" и др. Обычно в спектаклях труппы Worldstars принимают участие солисты и артисты Парижской оперы, Ла Скала, Лондонского королевского балета, Чешского национального балета, Барселонского балета, Национального балета Бордо, Датского королевского балета и других театров.

В доме театра Jūras vārti нередко отмечают юбилеи. Так, с юбилейными концертами здесь выступят группа Autobuss debesīs и кантри-группа Klaidonis. Концертной постановкой "Мелодии жизни Арии Элксне" (Ārijas Elksnes dzīves melodijas) отметим 95-летие латышской поэтессы! Пока популярная латышская юмористка, ведущая программ и мероприятий Байба Сипенице еще только готовится к юбилею, будет возможность посетить стендап-шоу Ir vēl с ее захватывающими историями.

Окунитесь в чарующую атмосферу Рождества на концертах! Группа bet bet в своей рождественской концертной программе исполнит такие хиты, как Nakts, Circenīša Ziemassvētki, Ticot, mīlot un gaidot, Eglīte, Ziemassvētki, Burvīga nakts, Vēl viens gads ir beidzies и многие другие песни в новых аранжировках. В свою очередь на концерте "Голос Рождества" (Ziemassvētku balss) три любимых латышских певца – Антра Стафецка, Андрис Эрглис и Мартиньш Кантерс - объединили свои усилия, чтобы в сопровождении инструментальной группы устроить незабываемый праздник, исполнив популярные рождественские песни, а также новые произведения.

Празднуйте Рождество вместе с детьми и посещайте музыкальные представления, которые приведут вас в мир, полный чудес, приключений и всевозможных радостей! В конце этого года дом театра предлагает три постановки: Kraukšķītis, Ziemassvētki Brīnumskapī. Vēderiņš burkšķ и Robotiņa Ziemassvētki.

Билеты на мероприятия можно приобрести в торговой сети Biļešu paradīze.

В доме театре Jūras vārti можно насладиться и изобразительным искусством! До 29 декабря в выставочном зале дома театра Jūras vārti проходит выставка картин Диты Лусе «Другой свет» (Cita gaisma), а в галерее – фотовыставка Яниса Барташевица «Алиса в Зазеркалье» (Alise Aizspogulijā). Картины Диты Лусе – это своего рода рассказ о свете как образе, освещающем различные вещи, о которых стоит задуматься в эту темную осеннюю пору. "Свет всегда важен в изобразительном искусстве, но мне интересно рисовать свет как объект, а время - как настоящее, в котором сливаются воспоминания о прошлом и то, что видишь в данный момент. Чтобы достичь гармонии, черный цвет нужно поднять на иные высоты, пробуждая свет", - считает художница.

В галерее мастер черно-белой фотографии, архитектор Янис Барташевиц предлагает свое видение знаменитой героини Льюиса Кэрролла - Алисы, включив ее в современный пейзаж. На выставке "Алиса в Зазеркалье" нашлось место и для других персонажей истории и различных настроений. В своих работах автор ищет грань между реальными нереальным, материальным и нематериальным.

Более подробная информация об актуальных событиях в доме театре на нашем сайте: jurasvarti.lv.