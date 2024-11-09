Велосипед важнее инвалида?! Оказывается, да: снова жалобы на автобусы Рига — Лиепая

Олита, у которой тоже есть группа инвалидности, ездит на автобусе из Лиепаи в Ригу. Государством установлено, что междугородние автоперевозчики пассажиров должны предоставлять бесплатные поездки лицам с инвалидностью I и II группы.

В отличие от других перевозчиков, Lux Express, который некоторое время конкурирует на этом маршруте с другими предприятиями, не предлагает заранее резервировать бесплатные места в автобусах. Вот что об этом говорит Олита:

"Мы, инвалиды, не можем заранее забронировать в интернете место. Если хотим ехать, нам надо идти на автовокзал и ждать, пока сядут те, кто за билеты заплатил. Если в автобусе останется место, он [шофер] меня возьмет. Может быть, понадобится поехать в Ригу к врачу. Возвращаться приходится поздно вечером на одном из последних рейсов. Неприятно оставаться за дверью, если скажут, что мест больше нет".

В таких ситуациях Олита чувствует себя человеком второго сорта: "Как-то не подумали о нас, об инвалидах. Не заставляйте нас стоять за дверью!"

Журналисты "Без табу" убедились, что в автобусе Lux Express можно заранее забронировать место для домашнего животного и даже для велосипеда.

Это удивляет Олиту: "Странновато - велосипед важнее..."

Съемочная группа в Лиепае поговорила с водителем из Lux Express, и тот рассказал, что "выгоднее брать людей за плату, а если остаются места, то и этих [инвалидов] берем". Шофер признал также, что бывают рейсы, когда набирается полный автобус пассажиров, плативших за билет, поэтому инвалидов в автобус Lux Express не берут.

Администрация Lux Express в Латвии заявляет, что представители этой социальной группы могут резервировать места на рейсах других перевозчиков, получающих госдотации. А так как Lux Express таких дотаций не имеет, то обеспечивает коммерческие рейсы, поэтому руководство не может дать гарантии, что инвалид попадет на такой рейс.

Руководитель по развитию бизнеса в Балтийском регионе Lux Express Алдис Кибенс дает следующее разъяснение: "Если бы мы позволили бронировать билеты со скидкой 100%, это поставило бы нас в очень опасную [с точки зрения бизнеса] ситуацию: эти пассажиры могли бы забронировать билеты, но в случае их неявки они ничего не потеряют, а потеряем мы. Чтобы предотвратить риски для бизнеса, в Lux Express приняли решение - бесплатные билеты можно получить только у водителя".

Минсообщения заявляет в этой связи, что государство не регулирует порядок приобретения и бронирования билетов на коммерческие рейсы, так что такие ситуации законодательством допускаются. А вот на рейсах, дотируемых государством, должно быть зарезервировано определенное число мест для людей с инвалидностью. Кроме того, по маршрутам, обслуживаемым Lux Express, курсируют и автобусы транспортных компаний, которые частично финансирует государство, так что у инвалидов есть выбор.

Олита возражает: с приходом на маршрут Lux Express число рейсов, дотируемых государством, сократилось, и бывают ситуации, когда именно рейс Lux Express удобнее всего. Она сказала, что однажды, поскольку не хотела рисковать, что ее не посадят на автобус, поехала не бесплатно, а купила заранее билет со скидкой для пенсионеров.

Руководство Lux Express заявляет, что в компании охотно отказались бы от социальной функции по обеспечению бесплатных перевозок, раз уж государство за это не платит, и охотно зарабатывали бы на каждом месте в автобусе, но, проявляя добрую волю, они продают билеты со скидкой для других групп населения.

Кибенс приводит следующий пример: "Была бы совершенно неприемлемой, допустим, ситуация, если бы государство заставило какой-нибудь из ресторанов довольно много народу кормить ужином бесплатно. Это было бы неприемлемо, но именно с такой ситуацией сталкиваемся мы, так как услугу обеспечивать мы должны, но никакой компенсации за это не получаем".

Минсообщения, однако, заявляет, что не собирается освобождать перевозчика от выполнения этого требования, так как коммерческие рейсы - это важная для населения часть маршрутной сети, а не развлекательные поездки. Министерство также информировало, что вскоре будет запущен механизм компенсации - будут в разумном объеме возмещаться убытки, возникающие при перевозке льготников.

Директор департамента услуг общественного транспорта Минсообщения Анния Новикова рассказала об этих планах следующее:

"Мы рассматриваем модель, которую уже заложили в законопроект: государство будет выплачивать компенсации коммерческим перевозчикам в таком размере, по каким ценам возят аналогичными рейсами, дотируемыми государством. Если инвалид предпочтет поехать коммерческим рейсом с повышенным комфортом, ему придется доплатить за билет".