«Похоже, что в будущем на машине смогут ездить только министры и депутаты, жить с отоплением – члены правления и советов госакционеров, поесть смогут чиновники, а остатки разрешат употребить остальным голодранцам. Но зато мы приблизимся к климатической нейтральности. Так то вот, зеленые сектанты», - продолжает она она.

Интересно, что в комментариях ее покритиковали за то, что она сама такую власть и выбрала. На что она ответила, что «Новое единство» не выбирала. Ха, как будто дело в одном «новом...»