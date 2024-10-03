Dienas citāts— Elita Veidemane ❤ Слава Україні! (@elitaveidemane) October 2, 2024
Paredzams, ka izmaiņas akcīzes nodoklī nākamgad palielinās dīzeļdegvielas cenu par 3,2 centiem, savukārt benzīna cenu – par 2,7 centiem. Tas izskatās pieticīgi, jo – visticamāk – degvielas cena palielināsies vairāk. Līdz ar to pieaugs cena par apkuri, pārtiku,…
«Похоже, что в будущем на машине смогут ездить только министры и депутаты, жить с отоплением – члены правления и советов госакционеров, поесть смогут чиновники, а остатки разрешат употребить остальным голодранцам. Но зато мы приблизимся к климатической нейтральности. Так то вот, зеленые сектанты», - продолжает она она.
Интересно, что в комментариях ее покритиковали за то, что она сама такую власть и выбрала. На что она ответила, что «Новое единство» не выбирала. Ха, как будто дело в одном «новом...»