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Вечеринка удалась: муниципальный полицейский, употребив наркотики, сел за руль служебного авто в Лиепае

tv3.lv 8 декабря, 2024 11:46

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По подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения в Лиепае задержан муниципальный полицейский, согласно информации, которой располагает редакция программы "Без табу". На данный момент известно, что сотрудник полиции самоуправления отстранен от выполнения служебных обязанностей.

В редакцию программы "Без табу" на уходящей неделе поступила информация от лиепайчанина, утверждавшего, что на некоем мероприятии в муниципальной полиции имело место употребление наркотических веществ, "а потом пошли кататься на служебных машинах".

Оставив без комментариев конкретный случай и не подтвердив прямо участие сотрудника муниципальной полиции, Госполиция сообщила редакции "Без табу", что поступила информация о некоем лице, возможно, находившемся под воздействием одурманивающих веществ. 21 ноября сотрудники Госполиции задержали автомашину Volkswagen, поскольку было подозрение, что водитель находится под воздействием наркотических или психотропных веществ.

Водитель был доставлен в медучреждение для проведения экспертизы, Госполиция завела уголовное дело в связи со случившимся. Ожидаются результаты экспертизы, чтобы принять решение о дальнейшем продвижении уголовного процесса.

Госполиция применила к любителю покататься под "веществами" меру пресечения в виде запрета на определенные виды деятельности и информировала о решении место работы водителя.

Редакция "Без табу" из своих источников получила подтверждение, что задержанный является сотрудником муниципальной полиции. Распутывание этого дела продолжится, и съемочная группа собирается выехать в Лиепаю выяснять обстоятельства случившегося на месте.

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