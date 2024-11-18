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Вдребезги! Пассажиры парома Tallink в Финском заливе пережили жуткий шторм. ВИДЕО

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 11:06

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Scanpix/IMAGO/Martin Wagner

В субботу в Финском заливе разыгралась сильная буря, в которую попал паром компании Tallink "Megastar", направлявшийся из из Хельсинки в Таллинн. Пассажиры пережили массу неприятных впечатлений - в магазинах и барах падали и разбивались бутылки с алкоголем. А некоторых людей тошнило прямо в салоне и каютах.

"Пятичасовое путешествие было похоже на тысячу дней в аду", — так описал ситуацию один из пассажиров корабля MyStar компании Tallink в интервью изданию Ilta-Sanomat.

В TikTok появился ролик, на котором видно, как персонал судна пытался уменьшить ущерб от потерь в магазинах duty-free, но множество бутылок и коробок, несмотря на пленку, упало на пол и разбилось.

@iltasanomat

Tallinkin Megastarilla ryskyi ja rytisi, kun laiva seilasi lauantain kovassa merenkäynnissä. Jaakkoa uhkasi jo ahdistus.

♬ alkuperäinen ääni - Ilta-Sanomat

Очевидцы говорят, что многим людям от качки становилось плохо и не все успевали найти туалет или хотя бы пакет. От этого на борту корабля царил ужасный запах.

В субботу скорость ветра в Финском заливе местами достигала 30 метров в секунду. Высота волн была выше четырех метров.

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