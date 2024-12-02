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Вблизи российской границы: в Эстонии начались натовские учения «Молния»

© LETA 2 декабря, 2024 12:02

Мир

Начались международные военные учения «Молния» (Pikne), сообщила в понедельник BNS пресс-служба генштаба Сил обороны.

Целью учений является отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. Учениями руководит эстонская дивизия. В маневрах принимают участие военнослужащие Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.

«В ходе учений французские войска отрабатывают быструю переброску своих подразделений в Эстонию по морю и воздуху, а также готовность совместно с нами и другими союзниками защищать территорию НАТО, — сказал командир штаба эстонской дивизии полковник Янно Мярк. - Учения станут проверкой взаимодействия разных стран, родов войск и подразделений. У Сил обороны есть большой опыт сотрудничества с вооруженными силами Франции, Великобритании и США в кризисных зонах. Сегодня необходимо быть готовым к эффективным и решительным совместным действиям для защиты нашей территории».

Основные действия учений разворачиваются в Северной и Северо-Восточной частях Эстонии с 2 по 15 декабря. К маневрам привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения. На первой неделе фокус учений направлен на переброску подразделений и решение боевых задач. На второй неделе на военном полигоне Сиргала запланированы стрельбы. Основные этапы проходят в восточном крыле Эстонии и проводятся вблизи восточной границы. Они носят исключительно тренировочно-оборонительный характер и включают действия союзных сил в воздухе, на суше и море. При выполнении упражнений используются имитанционные средства, например холостые патроны. В маневрах принимают участие около 2000 военнослужащих Эстонии и стран-союзниц.

В течение этих двух недель на дорогах общего пользования участится движение военных колонн. Силы обороны надеются на понимание и просят водителей запастись терпением и временем.

Параллельно в рамках учений транспортные самолеты и истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах.

Корабли военно-морских сил Эстонии и Франции отрабатывают совместные и боевые действия в Финском заливе.

Учения «Молния» (Pikne) являются частью операции НАТО Brilliant Eagle, которая сосредоточена на способности союзников к переброске сил и совместным действиям в регионе Балтийского моря.

Международные боевые группы НАТО находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. На сегодняшний день в боевую группу в Эстонии входят союзники из Великобритании, Франции и Исландии.

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