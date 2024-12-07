Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 7. Декабря Завтра: Anta, Antonija, Dzirkstite

«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

© LETA 7 декабря, 2024 15:12

Важно 0 комментариев

Как стало известно вчера, экс-премьер Кришьянис Кариньш решил выйти из состава правления "Единства", так как больше не поддерживает политику этой партии. О своем решении он сообщил в соцсети "Х".

Большинство пользователей с виду поддерживают решение Кариньша. Кто-то желает ему предстать перед судом, другой волнуется, не взломали ли экс-премьеру аккаунт, третий восклицает "Наконец-то!", а еще кто-то расценивает его поступок как очень правильный.

Вот что, по мнению рижанина Имантса Рапы, еще должен сделать Кариньш: "А по пути заплатите госдолг, который вы создали".

Дайна Везе из Кулдиги недоумевает: "А разве вы сами в правлении "Единства" не формировали эту политику?"

Фельдшер неотложной медицинской помощи Андис Фелдманис высказывает свое пожелание: "Пока была возможность есть из кормушки и участвовать в разбазаривании страны, вы эту политику поддерживали. А теперь, значит, смысла больше нет. Желаю вам когда-нибудь предстать перед судом и ответить за содеянное".

Руководитель проектов Артис Добрайс проявляет мнимую озабоченность: "Кришьянис, все ли в порядке? Аккаунт не взломали? Откуда вдруг такое откровение?"

А вот как комментирует это публицист Лато Лапса: "Уфф, наконец этот полный г..на чемодан без ручки взял и вывалился из багажника, облегченно вздохнули арвилы и эвики".

Политик и продюсер Ансис Пуполс расценивает решение экс-премьера как следующим образом: "Очень правильно. Не только Кришьянис заметил, что "Новое единство" вместе с "Прогрессивными" идет к коммунизму. Счастливого пути на кладбище, друзья!"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На пикет в поддержку Грузии в Риге у памятника Свободы собралось около ста человек

Важно 16:50

Важно 0 комментариев

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В акции у памятника Свободы в Риге, организованной в субботу грузинами, живущими в Латвии, в поддержку требования грузинского народа на право продвижения к вступлению в ЕС приняли участие около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Читать
Загрузка

Мойте руки тщательнее: в Латвии участились кишечные инфекции

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

С начала сентября текущего года Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) эпидемиологически расследовал и организовал инфекционно-профилактические и противоэпидемические мероприятия по 26 случаям вспышек острой кишечной инфекции, вызванной норовирусами, сальмонеллами, аденовирусами и другими возбудителями, сообщает SPKC. Население призывают лучше соблюдать гигиену, пишет LSM+.

Читать

В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 8 декабря, в Латвии, преимущественно в юго-восточных районах, ожидается снегопад.

Читать

На следующей неделе в Юрмале откроется новый магазин Maxima

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Об открытии нового магазина Maxima XX сообщили представители предприятия Maxima Latvija.

Читать

Чемодан, вокзал… Куда дальше? Латвия отказала в убежище сотруднику одного из российских банков

Новости Латвии 14:58

Новости Латвии 0 комментариев

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Соискатель убежища утверждал, что на родине подвергался дискриминирующему преследованию по политическим мотивам. Об отказе свидетельствует общедоступный приговор суда, сообщает агентство LETA.

Читать

Дрон-ракета «Пекло»: что известно о новом украинском оружии

Мир 14:30

Мир 0 комментариев

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Читать