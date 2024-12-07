«Ваш аккаунт не взломали?» — реакция соцсетей на выход Кариньша из правления «Единства»

Большинство пользователей с виду поддерживают решение Кариньша. Кто-то желает ему предстать перед судом, другой волнуется, не взломали ли экс-премьеру аккаунт, третий восклицает "Наконец-то!", а еще кто-то расценивает его поступок как очень правильный.

Вот что, по мнению рижанина Имантса Рапы, еще должен сделать Кариньш: "А по пути заплатите госдолг, который вы создали".

Дайна Везе из Кулдиги недоумевает: "А разве вы сами в правлении "Единства" не формировали эту политику?"

Фельдшер неотложной медицинской помощи Андис Фелдманис высказывает свое пожелание: "Пока была возможность есть из кормушки и участвовать в разбазаривании страны, вы эту политику поддерживали. А теперь, значит, смысла больше нет. Желаю вам когда-нибудь предстать перед судом и ответить за содеянное".

Руководитель проектов Артис Добрайс проявляет мнимую озабоченность: "Кришьянис, все ли в порядке? Аккаунт не взломали? Откуда вдруг такое откровение?"

А вот как комментирует это публицист Лато Лапса: "Уфф, наконец этот полный г..на чемодан без ручки взял и вывалился из багажника, облегченно вздохнули арвилы и эвики".

Политик и продюсер Ансис Пуполс расценивает решение экс-премьера как следующим образом: "Очень правильно. Не только Кришьянис заметил, что "Новое единство" вместе с "Прогрессивными" идет к коммунизму. Счастливого пути на кладбище, друзья!"