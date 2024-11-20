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Вариант «D», или не делать ничего: министерство умного управления предлагает не менять границы Гаркалне

© LETA 20 ноября, 2024 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Поддержать так называемый вариант "D", или сейчас не делать ничего - таково предложенное Министерством умного управления и регионального развития (МУУРР) и одобренное вчера Кабинетом министров решение годами не решаемого вопроса о разделе Гаркалненской волости, пишет издание Diena.

В пункте 42 переходных положений закона об административных территориях и населенных пунктах Кабмину было дано поручение разработать и утвердить изменения границ Гаркалненской и Адажской волостей, предусматривающие отделение и присоединение части Гаркалненской волости к административной территории Адажской волости. На заседании Кабмина уточнили, что речь идет о Балтэзерсе.

По словам министра Инги Берзини, есть несколько причин, по которым раздел не стоит проводить сейчас, но министр также считает, что дальнейшие переговоры о границах самоуправлений следует вести не сразу после муниципальных выборов, а в 2026 году, когда будет проведена оценка результатов административно-территориальной реформы (АТР) в целом.

"Законом об административных территориях и населенных пунктах предусмотрено до 1 мая 2026 года провести комплексную оценку изменений в социально-экономической ситуации самоуправлений и административных регионов, а также сценариев сотрудничества и развития столичной метрополии и результатов административно-территориальной реформы. Поправки к границам Гаркалненской волости и Адажской волости следует рассматривать углубленно в рамках этого доклада.

В то же время такие действия позволяют обеспечить соблюдение на муниципальных выборах 2025 года требований закона, в том числе о праве баллотироваться в краевую думу", - говорится в официальной информации МУУРР.

Берзиня пояснила, что закон запрещает баллотироваться на муниципальных выборах лицам, проживающим на административной территории конкретного самоуправления менее 10 месяцев. Если изменить границы сейчас, когда до выборов остается меньше 10 месяцев, из круга кандидатов в депутаты будут исключены многие, так как изменить закон уже не успеют.

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