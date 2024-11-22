Вам показалось, это другое: как Олаф Пулкс запутался в двойных стандартах

Олаф Пулкс пришел в политику в 2005 году, а до этого был журналистом, и вел на телеканале TV5 программу "Рига Онлайн".

12 лет назад, будучи уже депутатом Рижской думы, Пулкс, находясь со своей партией "Единcтво" в оппозиции, выступил с резкой критикой газеты "Tava Rīga", которую за партийные деньги тогда выпускали стоявшие у власти в столице партии "Центр согласия" и "Честь служить Риге". Пулкс и его коллеги по партии заявили тогда, что Ушаков и его команда приватизировали образ Риги.

В этом году стоящая у власти в Рижской думе партия "Новое единство" неожиданно решила повторить опыт "Центра согласия" и тоже решила "приватизировать образ Риги", выпустив газету "Rīgas Avīze", которая по сути является предвыборной рекламой партии. И когда журналисты задали Олафу Пулксу вопрос, не считает ли он, что ситуация повторяется, оказалось, что это "другое".

Глава Комитета по вопросам транспорта и связи Рижской думы Олаф Пулкс теперь заявил следующее: "Если у партии есть средства, если партия считает, что хочет информировать рижан о том, что происходит в Риге, то она это делает."

Отметим, что на выпуск газеты "Rīgas Avīze" партия "Новое единство" потратила 42 000 евро. Выпуск газеты "Tava Rīga" в свое время обошёлся партиям "Центр согласия" и "Честь служить Риге" в 23 000 латов.