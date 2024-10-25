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В жилых домах Латвии в прошлом году пожарными было потушено 1739 пожаров. Как защитить свой дом?

Реклама Редакция PRESS 25 октября, 2024 13:00

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С этим вопросом мы обратились к специалистам VitroBalt, компании по производству дверей.

 Люди всегда хотели защитить свое жилище от двух проблем: воров и огня. За тысячелетия ничего в этом плане не изменилось: все так же есть те, кто хочет проникнуть в наши дома, и никто никогда не защищен от пожаров...

Первые противопожарные двери из железа и бронзы появились еще в Средние века. Эти мощные конструкции служили не только для обеспечения безопасности, но и для, случись пожар, контроля над огнем. Но только единицы могли позволить себе металлические двери, в то время кованые, так как стоили они очень и очень дорого.

С развитием сталелитейного производства эксплуатационные характеристики дверей, как вы понимаете, значительно улучшились. К тому же внутреннее пространство дверей стали заполнять негорючими материалами, что повышало их огнестойкость. Сегодня существуют три основных вида минеральной ваты:

* стеклянная -- изготавливается из расплавленного стекла и выдерживает нагрев до +450º C;

* шлаковая -- производится из расплавленного минерального доменного шлака и может выдержать температуру до +700º C.

* каменная -- создается из вулканической горной породы, склеенной специальной смолой, и выдерживает нагрев свыше +400º C.

Что рассказал нам специалист VitroBalt: «Пожаров в наше время не становится меньше. Если вы думаете о безопасности, то противопожарные двери просто необходимы. Так, например, наша компания, которая к тому же сама занимается производством, предлагает отличные огнеупорные двери с правильными замками, толщиной стального листа 1,5 мм, каменной ватой внутри и вспенивающимся противопожарным уплотнителем по периметру. Они выдерживают проникновение дыма и соприкосновение с прямым огнем не менее 60 минут. Такие двери можно дополнительно оцинковать, установить систему автоматики и так далее. Смело звоните (+371 20 110 014), приезжайте в магазин на Vienības gatve 78-2 всё расскажем, предложим оптимальный вариант. Благодаря своему производству у нас и цены одни из самых адекватных в городе».

Одним словом, знакомясь с очередной сводкой пожаров и ограблений, подумайте: не пора ли заняться установкой противопожарных надежных дверей?

Справка 1. Противопожарные двери призваны отсрочить на максимально возможное время проникновение пламени в данное помещение. Это дает возможность вовремя эвакуироваться из здания или дождаться необходимой помощи.

Справка 2. Чтобы защитить квартиру от проникновения, не стоит экономить на качестве двери, а также на замках. Поверьте, сложный и надежный замок на двери квартиры играет чуть ли не главную роль -- редкий взломщик будет готов вскрывать квартиру кувалдой или болгаркой.

При желании вор откроет любой замок, поэтому основная задача замка -- отнять у грабителя время. Чем дольше придется возиться, тем больше шанс, что взломщика заметят за работой или он откажется от затеи. Лучший вариант -- установить два разных замка на одну дверь. А самих входных дверей лучше иметь тоже две.

Впрочем, советуйтесь со специалистами -- хоть из того же VitroBalt. Здесь работают знающие специалисты. Мы в этом убедились. На их сайте найдёте контакты  https://vtb.lv/.

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