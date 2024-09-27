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В Восточную больницу в 18-й раз привезли на лечение украинских солдат

Редакция PRESS 27 сентября, 2024 09:31

Новости Латвии 0 комментариев

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С начала войны в Восточную больницу поступило более 340 тяжелораненых украинских солдат, сообщила агентству ЛЕТА специалист по связям с общественностью больницы Илга Намниеце.

В четверг в Восточную больницу в 18-й раз привезли украинских солдат, получивших тяжелые ранения в ходе развязанной Россией войны, на автобусе помощи, организованном благотворительным проектом "M-Help.com". Сегодня в Восточную больницу был доставлен 341-й пациент.

Намниеце напоминает, что в августе этого года исполнилось два года с тех пор, как медицинский и вспомогательный персонал Восточной больницы принимает активное участие в поддержке Украины, оказывая помощь как тяжелораненым солдатам, так и другим пострадавшим.

В Восточной больнице пациентов принимала многопрофильная команда врачей и медперсонала из Клиники неотложной медицины и приема пациентов и Клиники травматологии и ортопедии.

Все пациенты, прибывшие из Украины, проходили в Восточной больнице комплексную оценку состояния здоровья, включая различные лабораторные исследования. У каждого пациента было взято не менее десяти различных анализов, которые были проверены на 27 различных параметров, включая возможное наличие мультирезистентных инфекций, поскольку в условиях войны они могут быстро вспыхнуть и распространиться.

У нескольких пострадавших отделение неотложной радиологии провело дополнительные рентгенологические исследования для уточнения повреждений.

Двое солдат с очень тяжелыми и сложными военными травмами будут проходить лечение в клинике травматологии и ортопедии. Им будет проведено несколько сложных и последовательных хирургических операций. После операций их будут лечить физиотерапевты, эрготерапевты, специалисты по реабилитации и функциональной терапии.

Другие солдаты после обследования отправятся в другие латвийские медицинские учреждения, в зависимости от специфики их травм. Десять пациентов будут переведены в Национальный реабилитационный центр "Вайвари", а 11 - в реабилитационный центр "Яункемери".

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