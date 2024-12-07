В воскресенье на юго-востоке Латвии ожидается снег; в Риге — без осадков

В ночь на воскресенье погода в Латвии будет преимущественно облачной, снегопад на юго-востоке ожидается с утра. Дороги будут скользкими, предупреждают метеорологи. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха - от +2 до -3 градусов.

В Риге ночью будет облачно, но без осадков. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха в столице ночью - от 0 до -1 градуса.

Днем в воскресенье, преимущественно на юго-востоке страны, ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Местами на востоке ожидается также гололедица - на дорогах образуется обледенение.

Будет дуть восточный ветер, слабый и умеренный, температура воздуха днем - от -1 до +3 градусов.

В столице существенных осадков в воскресенье не ожидается, воздух прогреется до 0, максимум до +1 градуса. Ветер - восточный, умеренный, к вечеру сменится на северо-восточный.