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В Вильнюсе снесут Дом Москвы

© LETA 18 октября, 2024 18:15

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Государственная инспекция территориального планирования и строительства Литвы объявила в пятницу о закупке работ по сносу так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки.

"Наконец-то будет положена точка в почти десятилетней истории, и центр литовской столицы освободится от еще одного здания-призрака. Мы наконец-то освободимся от оставшегося символа российской пропаганды, который существует уже много лет", - заявил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Предусмотрено, что затраты на снос здания и очистку строительной площадки составят 1,846 млн евро без налога на добавленную стоимость. Победитель конкурса будет объявлен 16 декабря.

Идея Дома Москвы в Вильнюсе возникла в 2004 году, после визита в Вильнюс тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова во время празднования 750-летия коронации короля Миндаугаса. Тогда было принято решение реализовать аналогичный проект Дома Вильнюса в Москве.

Было объявлено, что Дом Москвы станет центром культурного и делового сотрудничества, целью которого является создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

В 2008 году самоуправление Вильнюса выдало разрешение на строительство здания на пересечении улиц Ринктине и Юозапавичюса. Однако в 2014 году Россия аннексировала Крым, и от идеи строительства центра постепенно отказались.

В 2016 году окружной суд Вильнюса частично удовлетворил иск строительной инспекции и признал, что выданное муниципалитетом разрешение на строительство является незаконным, поскольку нарушает требования к высоте и плотности застройки, установленные самим муниципалитетом в подробном плане этой территории.

Суд дал трехлетний срок на перестройку здания согласно проекту реконструкции после получения разрешения на перестройку или сноса его за собственный счет государственным учреждением "Дом культуры Москвы и деловой центр", построившему здание на территории за шесть месяцев. Позднее этот срок был продлен.

В заключении об угрозах национальной безопасности за 2017 год Департамент госбезопасности Литвы указал, что перспективы проекта "Дом Москвы" в Вильнюсе "имеют сравнительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, внутренней политики и народной дипломатии".

В 2022 году суд предоставил Государственной инспекции территориального планирования и строительства право снести здание и оштрафовал построившее его учреждение на 300 евро за каждый день невыполнения решения суда.

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