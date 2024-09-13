В Вильнюсе от взрыва электросамоката сильно пострадала многоэтажка

«Полиция (...) получила сообщение, что в четырёхэтажном доме, на третьем этаже, возник пожар, возможно, взорвался самокат», — сообщила BNS представитель вильнюсской полиции Юлия Самороковская.

По её словам, на место происшествия были вызваны пожарные, полиция и медики.

Как сообщила представитель Департамента пожарной охраны и спасения Эдита Жданявичене, квартира горела открытым пламенем, и жители верхних этажей дома были эвакуированы.

В настоящее время пожар локализован. Пострадало 20 квартир.

«Квартира полностью выгорела. Были задействованы 6 автоцистерн и автолестницы, причины пожара пока неизвестны», — сказал представитель пожарных, работающих на месте происшествия, в интервью LRT.

На вопрос, мог ли пожар быть вызван взрывом электросамоката, пожарный не исключил такой возможности.