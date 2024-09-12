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В Вентспилсе самоуправление построит два многоквартирных дома

Вентспилс 12 сентября, 2024 15:31

Вентспилс

В Вентспилсе по адресу: ул. Саулес, 122, планируется построить два пятиэтажных жилых дома на 60 квартир. Такое решение Вентспилсское самоуправление приняло, чтобы решить проблему доступности жилья в городе. К августу 2026 года намечено ввести новостройки в эксплуатацию и начать сдавать квартиры в аренду. Общая стоимость проекта составит 5 миллионов евро.

В домах планируется следующее распределение квартир:

* 2 однокомнатные квартиры площадью до 30 кв. м;

• 18 двухкомнатных квартир площадью до 45 кв. м;

* 40 трехкомнатных квартир площадью до 60 кв. м.

Все квартиры будут сданы с законченной внутренней отделкой. При благоустройстве двора планируется предусмотреть вымощенную брусчаткой автостоянку - по одному парковочному месту для каждой квартиры, а также дополнительные парковочные места для гостей. Также предполагается создать велосипедную стоянку, подземное контейнерное хранилище для бытовых и сортированных отходов и частично огородить территорию.

Правила Кабинета министров предусматривают, что на аренду квартир с низкой оплатой смогут претендовать жители, чей брутто-доход не превышает определенных пороговых значений, которые в настоящее время таковы:

* 1415 EUR - для претендующих на однокомнатную квартиру;

* 2437 EUR - для желающих арендовать двухкомнатную квартиру;

* 3731 EUR - для аренды трехкомнатной квартиры.

Трехкомнатные квартиры будут доступны только семьям, состоящим как минимум из двух человек. Арендная плата будет определяться в соответствии с правилами Кабинета министров от 14 июля 2022 года о поддержке строительства жилья с низкой арендной платой. Стоимость квадратного метра не должна превышать максимальный порог, установленный Министерством экономики.

Финансирование строительства зданий планируется осуществлять в рамках кредитной программы Altum «Льготные кредиты на строительство жилья с низкой арендной платой". Муниципальное ООО Ventspils nekustamie īpašumi в настоящее время ожидает решения Altum о предоставлении кредита на реализацию проекта.

Решение об объявлении записи арендаторов будет принято после заключения кредитного и строительного договоров.

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