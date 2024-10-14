В Вентспилсе после индексации пенсий сохранятся предоставленные муниципальные пособия Вентспилс Редакция PRESS 14 октября, 2024 15:42 Вентспилс

В настоящее время в Вентспилсском самоуправлении ведется работа над тем, чтобы лица, получавшие до сих пор финансовую помощь самоуправления в виде пособий, не потеряли их и после индексации пенсий. Будет повышен уровень доходов для получения пенсионерами и лицами с инвалидностью социальных пособий от Вентспилсского самоуправления.

Согласно информации, предоставленной Министерством благосостояния, индексируются пенсии по старости, по выслуге лет, инвалидности и потере кормильца, назначенные или пересмотренные до 30 сентября 2024 года. В этом году будет проиндексирована вся пенсия, если она не превышает 683 евро. В свою очередь, у тех пенсий, размер которых больше 683 евро, будет индексироваться только часть начисленной суммы – упомянутые 683 евро.

Вентспилсская социальная служба производит расчеты, применяя к установленным для получения муниципальной социальной помощи уровням доходов утвержденные в 2024 году в стране коэффициенты индексации пенсий, следуя существующей в самоуправлении практике, чтобы предоставлять необходимую социальную помощь гражданам, получающим ее до сих пор.

Индексация пенсий затрагивает следующий круг получателей социальных пособий и услуг:

* отдельно проживающие пенсионеры и лица с инвалидностью, которые получают пособие для ухода за прилегающей к недвижимой собственности территорией самоуправления, переданной в общественное пользование;

* лица, достигшие 100 и больше лет и получающие ежемесячное пособие;

* неработающие пенсионеры и неработающие лица с инвалидностью, получающие один раз в год пособие для частичной компенсации стоимости приобретаемых медикаментов;

* пенсионеры и лица с инвалидностью, а также получатели пенсий по потере кормильца, которым предоставляется пособие на Пасху и Рождество.

Социальный бюджет Вентспилсского самоуправления на 2024 год для выплаты пособий составляет 3,5 млн. евро.

В прошлом году социальные пособия получили 8 765 жителей города.