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«В условиях, когда население сокращается, государственные расходы не должны расти»: финансовый эксперт (1)

Редакция PRESS 1 октября, 2024 15:38

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TV3

Правительство напряженно работает над составлением бюджета на следующий год и обсуждает его с социальными партнерами. Министр финансов надеется, что бюджет может быть принят уже в октябре. Среди наиболее обсуждаемых изменений - налог на сверхприбыль для банков и намерение сократить взносы на второй пенсионный уровень. Улдис Церпс, глава Ассоциации финансовой отрасли, заявил в эфире программы «900 секунд» телеканала TV3, что введение новых налогов каждый год не решит бюджетных проблем.

На портале Manabalss.lv в рекордные сроки были собраны подписи за то, чтобы остановить план правительства по переводу одного процентного пункта отчислений со второго на первый уровень пенсий. Некоторые политики уже заявили, что эта активность связана с «банковским лобби и его способностью мобилизовать такую активность».

Улдис Церпс отмечает, что перенос одного процентного пункта со второго уровня на первый не выгоден: «Если убрать один процентный пункт со второго уровня, то денег станет меньше. За 10 лет это будет на 40 тысяч меньше. Перевести эти деньги на уровень 1 - значит сильно положиться на то, что в будущем будет много трудоспособных людей, которые смогут заработать пенсию. Если человек полагается на это обещание, то перевод возможен. Однако многие люди хотят сами инвестировать свои собственные деньги, и в этом случае такое сокращение не выгодно в долгосрочной перспективе».

Премьер-министр подтвердил, что правительство не намерено отступать от этого плана, учитывая поддержку коалиции. Обращение вспять процесса, начатого с пенсионной реформы, не является правильным вариантом, считает глава Ассоциации финансовой отрасли.

«В целом очевидно, что стране необходимо подумать о том, как сделать сбор налогов более эффективным, а государственные расходы - более рациональными. В условиях, когда трудоспособное население сокращается, государственные расходы не должны расти», - считает эксперт.

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