В третьем квартале Латвия была среди шести стран ЕС с падением ВВП

Согласно выровненным по сезону данным, в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП Латвии сократился на 1%, продемонстрировав наиболее стремительный спад среди стран ЕС.

Спад экономики в третьем квартале в годовом сравнении зарегистрирован также в Германии и Румынии (по -0,3%), Эстонии (-0,6%), Венгрии (-0,7%) и Австрии (-0,8%).

Самый стремительный рост отмечен на Мальте (+5,4%), за которой следуют Хорватия (+4,1%), Дания (+3,9%), Кипр (+3,8%) и Испания (+3,4%). ВВП Литвы, Болгарии и Греции за этот период увеличился на 2,4%.

По сравнению с июлем-сентябрем прошлого года в третьем квартале ВВП увеличился на 1% в среднем по ЕС и на 0,9% - в еврозоне.

По сравнению с апрелем-июнем ВВП как ЕС, так и еврозоны вырос на 0,4%.

В квартальном сравнении рост экономики зафиксирован в 20 странах ЕС. Наиболее стремительным он был в Ирландии (+3,5%), Дании и Литве (+1,2%), а также на Кипре (+1%). Падение зарегистрировано в Венгрии (-0,7%), Латвии (-0,2%), а также в Австрии, Польше и Румынии (во всех странах по -0,1%), а ВВП Италии и Эстонии остался неизменным.

В годовом выражении для расчета по Нидерландам, Финляндии и Швеции использовались адаптированные по рабочим дням данные.