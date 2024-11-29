В топе причин смертности от внешних факторов — самоубийства, падения и ДТП

В докладе также говорится, что в период до 2027 года Государственная канцелярия в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, другими министерствами, самоуправлениями и неправительственными организациями изучит последние тенденции и наиболее эффективные решения, чтобы все стороны могли координировать свои действия по снижению смертности, вызванной внешними причинами. Для этого будет создана рабочая группа.

Руководитель отдела межведомственной координации Государственной канцелярии Петерис Вилкс назвал число погибших огромным и добавил, что количество людей, умерших от внешних причин за пять лет, сравнимо с численностью населения Кекавы, Смилтене или Валки.

Наблюдается тенденция к снижению количества самоубийств, хотя во время пандемии "Covid-19" оно выросло. На втором месте стоят падения, и, как указал Вилкс, от них чаще умирают пожилые люди у себя дома. Количество дорожно-транспортных происшествий варьируется от года к году, а по числу утонувших наблюдается тенденция к снижению, и тут помогли информационные кампании и активная работа самоуправлений, отметил Вилкс.