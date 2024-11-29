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В топе причин смертности от внешних факторов — самоубийства, падения и ДТП

© LETA 29 ноября, 2024 11:03

Новости Латвии 0 комментариев

Иллюстративное фото

Внешние причины смерти в Латвии по-прежнему представляют собой серьезную проблему для общественного здравоохранения - за восемь лет на них пришлось примерно шесть процентов всех смертей в стране. В период с 2018 по 2022 год более 5800 человек умерли в результате самоубийств, дорожно-транспортных происшествий, серьезных травм, утопления и других внешних причин. Об этом говорится в информационном докладе, принятом правительством на этой неделе.

В докладе также говорится, что в период до 2027 года Государственная канцелярия в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, другими министерствами, самоуправлениями и неправительственными организациями изучит последние тенденции и наиболее эффективные решения, чтобы все стороны могли координировать свои действия по снижению смертности, вызванной внешними причинами. Для этого будет создана рабочая группа.

Руководитель отдела межведомственной координации Государственной канцелярии Петерис Вилкс назвал число погибших огромным и добавил, что количество людей, умерших от внешних причин за пять лет, сравнимо с численностью населения Кекавы, Смилтене или Валки.

Наблюдается тенденция к снижению количества самоубийств, хотя во время пандемии "Covid-19" оно выросло. На втором месте стоят падения, и, как указал Вилкс, от них чаще умирают пожилые люди у себя дома. Количество дорожно-транспортных происшествий варьируется от года к году, а по числу утонувших наблюдается тенденция к снижению, и тут помогли информационные кампании и активная работа самоуправлений, отметил Вилкс.

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