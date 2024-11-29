В Тбилиси прошли столкновения протестующих с силовиками

Ранее участников протеста оттеснили с территории, прилегающей к парламенту. Некоторые протестующие стараются вернуться на площадь перед парламентом Грузии. Ряд демонстрантов сгруппировались у гимназии и начали возводить баррикады, сообщил Telegram-канал Paper Kartuli.

В центре грузинской столицы периодически возникали потасовки протестующих с полицией. В министерстве внутренних дел сообщили, что демонстранты бросали в сторону правоохранителей различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них госпитализированы. Часть демонстрантов экипирована касками, ряд из них - в масках.

К протестам в Тбилиси присоединилась президент страны. Ранее премьер-министр Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.