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В Тбилиси прошли столкновения протестующих с силовиками

© Deutsche Welle 29 ноября, 2024 08:45

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Грузинские силовики задействовали водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста, собравшихся в центре Тбилиси вечером в четверг, 28 ноября. В МВД Грузии предупредили об использовании спецсредств, заявив, что митинг "вышел за рамки закона о собраниях и манифестациях". Утром 29 ноября в ведомстве отчитались об окончательном разгоне демонстрантов, задержаны 43 человека.

Ранее участников протеста оттеснили с территории, прилегающей к парламенту. Некоторые протестующие стараются вернуться на площадь перед парламентом Грузии. Ряд демонстрантов сгруппировались у гимназии и начали возводить баррикады, сообщил Telegram-канал Paper Kartuli.

В центре грузинской столицы периодически возникали потасовки протестующих с полицией. В министерстве внутренних дел сообщили, что демонстранты бросали в сторону правоохранителей различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Двое из них госпитализированы. Часть демонстрантов экипирована касками, ряд из них - в масках.

К протестам в Тбилиси присоединилась президент страны. Ранее премьер-министр Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

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