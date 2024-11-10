В Старой Риге разместят скамейки, велоштативы, кусты и деревья на 600 с лишним тысяч евро

Речь идет о замене элементов, уже отслуживших свой срок, и о создании совершенно новых зон отдыха. Их дизайн, как обещают, будет эргономичным и внешне привлекательным, это будут прочные конструкции, безопасные для пользователей.

Благоустройство Старого города началось еще летом, когда новые скамейки установили на Ратушной и Домской площадях. В ноябре работа продолжается: за месяц запланировано установить более 50 скамей цилиндрической и классической формы со спинкой, а на ул. Вальню - со встроенными контейнерами для растений. В этих контейнерах будут расти горные сосны и гортензии, весной в них посадят также злаковые растения. Новые скамейки установят на Ратушной площади, площади Реформации (площадь у главного входа в церковь Св. Петра), Домской площади, ул. Вальню, Скарню и Калею, а также на набережной 11 ноября.

Новые велоштативы установят на Ратушной площади и на площади Реформации.

Столичные улицы, скверы, парки и площади пополнятся более чем 280 кустарниками и деревьями.

На ул. Вальню станет меньше немаркированных автостоянок. На участке от ул. Смилшу до ул. Калькю их число уменьшится примерно на шесть, а на участке от ул. Аудею до ул. 13 января можно будет парковаться параллельно тротуару, а не под углом к нему, как сейчас.

Весной благоустройство продолжится: будет размещено более 30 контейнеров с деревьями и кустарниками, оборудованы новые места отдыха. Две наибольшие группы элементов благоустройства с насаждениями из низкорослых растений появятся на площади Реформации и на перекрестке ул. Вальню и Смилшу.

Все элементы благоустройства Старой Риги, которые уже установили и планируют разместить к весне 2025 года, обойдутся в 609 тысяч евро, включая НДС.