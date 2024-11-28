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В среду в ДТП пострадали восемь пешеходов, одного сбили насмерть

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 15:06

ЧП и криминал 0 комментариев

В среду в Латвии зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия, в которых погиб один и пострадали 11 человек, восемь из которых были пешеходами, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Вчера примерно в 18:30 в Бабитской волости Марупского края на Вентспилсском шоссе водитель автомобиля "Renault" наехал на пешехода, который скончался на месте происшествия. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала трех водителей, а также был задержан один водитель, севший за руль после употребления наркотических веществ. Все четверо задержанных водителей за рулем транспортных средств находились в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного в момент правонарушения транспортного средства.

За превышение скорости на водителей вчера было оформлено 165 протоколов. Двое водителей наказаны за агрессивный стиль управления транспортным средством.

Всего полиция вчера оформила 379 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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