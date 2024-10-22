В среду поднимается ветер: прогноз погоды

Ночью ожидается дождь. Начиная с запада страны осадки прекратятся, временами возможны прояснения. Западный ветер от слабого до умеренного на побережье местами в порывах будет достигать скорости 18 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +7...+11 градусов.

Днем облачность будет небольшой и переменной, в первой половине дня в северо-восточных краях возможен кратковременный дождь. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +10...+13 градусов.

В Риге в ночь на среду прекратятся дожди, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость западного ветра в порывах временами будет достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах +9...+12 градусов.