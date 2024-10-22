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В среду поднимается ветер: прогноз погоды

Редакция PRESS 22 октября, 2024 15:54

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии будет дуть порывистый ветер и сократится облачность, прогнозируют синоптики.

Ночью ожидается дождь. Начиная с запада страны осадки прекратятся, временами возможны прояснения. Западный ветер от слабого до умеренного на побережье местами в порывах будет достигать скорости 18 метров в секунду. Температура воздуха опустится до +7...+11 градусов.

Днем облачность будет небольшой и переменной, в первой половине дня в северо-восточных краях возможен кратковременный дождь. Западный ветер будет дуть порывами со скоростью 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит +10...+13 градусов.

В Риге в ночь на среду прекратятся дожди, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость западного ветра в порывах временами будет достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем ожидается в пределах +9...+12 градусов.

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Урезать рацион вдвое: Министерство благосостояния решило сэкономить на малообеспеченных жителях

Новости Латвии 20:49

Новости Латвии 0 комментариев

Со следующего года человек со статусом малообеспеченного лица в квартал будет получать только один набор продовольственных товаров вместо прежних двух, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния.

Со следующего года человек со статусом малообеспеченного лица в квартал будет получать только один набор продовольственных товаров вместо прежних двух, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния.

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Фиктивные справки об инвалидности: почему ушел в отставку Генпрокурор Украины Костин

Важно 20:39

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Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с региональными прокурорами, массово получившими в последние годы, вероятно, фиктивную инвалидность, сообщает BBC.

Генпрокурор Украины Андрей Костин подал в отставку из-за скандала с региональными прокурорами, массово получившими в последние годы, вероятно, фиктивную инвалидность, сообщает BBC.

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Семейные врачи бьют тревогу: не хватает вакцин против гриппа

Новости Латвии 20:37

Новости Латвии 0 комментариев

Некоторые семейные врачи получили на 100 доз вакцин против гриппа меньше, чем планировалось, свидетельствуют данные опроса Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (ЛАССВ).

Некоторые семейные врачи получили на 100 доз вакцин против гриппа меньше, чем планировалось, свидетельствуют данные опроса Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (ЛАССВ).

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Владельцы машин, крепитесь! Повышение цен на топливо не за горами: нас ждут новые потрясения

Важно 20:19

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Владельцы дизельных и бензиновых машин, крепитесь — в ближайшие годы начнётся существенный рост цен на топливо. В ближайшие 5-6 лет — примерно на 30 центов. Это связано запуском «зеленой» Европейской системы торговли выбросами, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Владельцы дизельных и бензиновых машин, крепитесь — в ближайшие годы начнётся существенный рост цен на топливо. В ближайшие 5-6 лет — примерно на 30 центов. Это связано запуском «зеленой» Европейской системы торговли выбросами, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

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Паулс: я сам отнес вымогателю портфель с деньгами

Выбор редакции 20:16

Выбор редакции 0 комментариев

Раймонд Паулс в недавнем интервью рассказал о том, как у него вымогали огромную сумму денег, рассказывает nra.lv.

Раймонд Паулс в недавнем интервью рассказал о том, как у него вымогали огромную сумму денег, рассказывает nra.lv.

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Пенсия 2000 евро: латвийская молодежь надеется на достойную старость. Насколько это реально?

Важно 20:14

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Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

Согласно опросу Luminor, молодые жители Латвии особенно амбициозны, когда речь идет о размере пенсии, которую они надеются получать в старости. Для того чтобы обеспечить себе финансово стабильную и благополучную старость, респонденты в возрастных группах от 18 до 39 лет хотели бы получать пенсию в размере от 1200 до 2000 евро в месяц. Насколько это реально?

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Повышение налога на недвижимость? Рижская дума рассказала, что ждет рижан в следующем году

Важно 20:09

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 Кадастровые стоимости для расчета налога на недвижимость (НН) в 2025 году в Риге не изменятся, следовательно, не изменится и размер налоговых платежей для населения, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

 Кадастровые стоимости для расчета налога на недвижимость (НН) в 2025 году в Риге не изменятся, следовательно, не изменится и размер налоговых платежей для населения, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

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