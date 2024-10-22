В соцсетях нашли плакат «Аэрофлота»: куда и за сколько можно было улететь из Риги

Многие поддались приступу ностальгии.

"Работала стюардессой и летала по всем этим маршрутам. Кстати, не только реклама была на латышском... Мы весь рейс читали в салоне сообщения на двух языках - русском и латышском", - вспомнила одна женщина. Кто-то написал, что были и другие направления. А у кого-то было иное мнение: "Сейчас в 100 раз больше направлений учитывая возможность пересадки. А на фотографии перелеты по ГУЛАГу без возможности сбежать в цивилизованный мир".

Да и билеты нельзя было назвать черезчур дешевыми, если учесть, что средняя зарплата составляла 90-120 рублей.