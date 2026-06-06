В Смилтене начала работу первая в Балтии котельная, интегрированная с блокчейн-центром обработки данных

Новая система объединяет цифровую инфраструктуру и централизованное теплоснабжение, используя избыточное тепло, вырабатываемое серверами дата-центра, для нужд городской тепловой сети.

Руководитель компании Янис Тимма отметил, что проект демонстрирует новый подход к энергоэффективности и использованию ресурсов.

«Проект в Смилтене — первый в Балтии и один из самых современных в Европе. Нам удалось создать систему, в которой цифровая инфраструктура не только потребляет энергию, но и становится частью городской системы теплоснабжения. Это позволяет одновременно создавать ценность в блокчейн-сетях и использовать тепло, которое обычно теряется в процессе охлаждения. В будущем развитие подобных проектов может существенно изменить представление о роли дата-центров в энергетике», — заявил Я. Тимма.

В рамках проекта из дата-центра возвращается около 0,4 МВт тепловой мощности. Согласно расчётам компании, летом этой энергии достаточно для обеспечения примерно половины потребности Смилтене в горячей воде, а в годовом выражении — около 15% общего потребления тепловой энергии города.

Авторы решения подчёркивают, что главным преимуществом для жителей является возможность в долгосрочной перспективе снизить риски роста стоимости теплоснабжения, а также сократить потери энергии и выбросы CO₂.

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис положительно оценил реализацию проекта, отметив, что подобные инициативы соответствуют приоритетам развития экономики и энергетики страны.

По его словам, проект является хорошим примером того, как инновации способны создавать добавленную стоимость сразу в нескольких сферах — энергетике, цифровой экономике и климатической политике. Для Латвии важно развивать технологии с высоким экспортным потенциалом и внедрять энергоэффективные решения.

«Государство заинтересовано в поддержке проектов, которые укрепляют конкурентоспособность Латвии и способствуют появлению новых бизнес-моделей в энергетике», — подчеркнул В. Валайнис.

Компания Ventus Energy Group уже работает над следующим этапом развития. В Риге разрабатывается проект мощностью 15 МВт, который потенциально может стать одним из крупнейших в мире интегрированных проектов по объединению блокчейн-центра обработки данных с городской системой теплоснабжения, а также крупнейшим подобным объектом в Европе.

В компании считают, что по мере роста индустрии дата-центров и повышения требований к эффективному использованию энергоресурсов такие проекты могут стать важной частью городской энергетической инфраструктуры.