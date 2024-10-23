В случае ядерного удара по Украине убежища в Латвии не понадобятся: эксперт

На вопрос о том, запрашивалось ли мнение Центра при строительстве латвийских убежищ, она ответила, что да.

Шатровская отметила, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году были проанализированы возможные риски, в том числе и потенциальное воздействие на АЭС. Влияние на Латвию будет незначительным, так как украинская АЭС находится достаточно далеко от латвийской территории.

По ее словам, самый большой риск, который был проанализирован, связан с Запорожской АЭС, но следует отметить, что ее реакторы в настоящее время не работают.

Она подчеркнула, что Центр получает информацию о том, что происходит с ядерными объектами Украины. Сама Украина регулярно предоставляет информацию об этом в международной среде.

В Латвии и других странах также существуют сети мониторинга, которые следят за радиационной обстановкой. Если одна из стран обнаруживает повышенный уровень радиации, она сообщает об этом остальным. Эти данные также находятся в открытом доступе, пояснила она.

Шатровская признала, что есть страны, с которыми сотрудничество идет не так успешно, как хотелось бы. В то же время Беларусь, например, в прошлом году сообщила, что на ее АЭС заработал второй реактор. Это означает, что уровень риска возрос, но гарантии не изменились, сказала она.

Отвечая на вопрос, насколько реален риск того, что Россия или Беларусь могут попытаться использовать источники радиации для нанесения вреда соседним странам, Шатровская сказала, что Центр не получал никакой информации о таком возможном риске.

Как сообщалось, помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли заявил в октябре, что НАТО следит за становлением Северной Кореи как ядерного государства, быстрым расширением ядерного потенциала Китая и развитием событий в Иране, но наибольшую озабоченность у альянса вызывает Россия.

По его словам, в последние два года Москва вкладывает все больше средств в свои ядерные силы, «внедряет много новых систем и делает больший упор на инвестиции в системы оружия малой и средней дальности».

Лэпсли отметил, что в последнее время Москва «много говорит о своей доктрине ядерного оружия и о том, как она может или не может развиваться». По его мнению, это явная попытка повлиять на НАТО, когда речь идет о поддержке Украины.

Российский диктатор Владимир Путин и другие кремлевские деятели не раз угрожали Западу российским ядерным арсеналом. Но НАТО не видит никаких реальных изменений в позиции Москвы по ядерному оружию.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рюте, вступивший в должность 1 октября, подчеркнул, что, хотя заявления Путина о ядерном оружии «безрассудны и безответственны», нет никаких доказательств того, что существует непосредственная угроза применения ядерного оружия.