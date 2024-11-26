В случае необходимости в убежищах Даугавпилса может быть обеспечено место только для трети жителей

Он пояснил, что в городе обследованы все подвальные этажи, находящиеся в муниципальной или государственной собственности. Всего проверено 176 объектов, из них критериям убежища соответствуют девять, а 44 соответствуют частично. Это означает, что места в них будут доступны лишь примерно 30% жителей.

Расис сообщил, что в ближайшее время, когда Государственная пожарно-спасательная служба передаст самоуправлению знаки для обозначения убежищ, самоуправление оперативно их установит.

"Предприятия могут подать заявку на получение статуса убежища для своего помещения, для этого нет законных преград", - сообщил представитель муниципалитета, добавив, что в таком случае эти помещения нужно будет передать в общественное пользование.

Возможно, именно поэтому до сих пор ни одно такое предложение от коммерсантов не поступало.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства, министерства и самоуправления должны до начала декабря разместить люминесцентные знаки для обозначения убежищ.

Поправки к закону о гражданской обороне и управления катастрофами предусматривают, что убежища делятся на три категории.