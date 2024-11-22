В Сербии протестующие добились ареста 11 чиновников после гибели 15 человек на вокзале в Нови-Саде

Подозреваемым, которые не были официально идентифицированы, предъявлены обвинения в совершении преступных действий против общественной безопасности, создании общественной опасности и незаконных строительных работах, заявили в прокуратуре.

По данным местных СМИ, среди арестованных - Горан Весич, который подал в отставку с поста министра строительства Сербии после трагедии, и Елена Танаскович, которая на этой неделе ушла с поста исполняющей обязанности директора государственной железнодорожной компании.

В четверг Весич сообщил в Facebook, что он не был арестован, а "добровольно явился" в полицию в Нови-Саде. Танаскович не дала никаких комментариев.

Аресты последовали за волной протестов с требованием привлечь виновных к ответственности и наказать их. Многие в Сербии считают, что обрушение козырька над входом на вокзал стало следствием коррупции и отсутствия прозрачности, что привело к некачественной работе при ремонте здания вокзала, который проводился в рамках сербско-китайского партнерства.

Оппозиционные законодатели и другие протестующие в среду третий день подряд устраивали потасовки с полицией у здания суда в Нови-Саде, требуя предъявления обвинений в связи с трагедией и освобождения из-под стражи активистов, заключенных под стражу во время предыдущих митингов.

"Давление и настойчивость увенчались успехом", - написала в четверг на сайте X Мариника Тепич, один из лидеров оппозиционной Партии свободы и справедливости (ПСС). По ее словам, аресты не состоялись бы без усилий протестующих в последние дни.

Протестующие также требуют опубликовать контракты, подписанные с четырьмя компаниями, участвующими в реконструкции вокзала: China Railway International, China Communications Construction, французской Egis и венгерской Utiber.

Президент Сербии Александр Вучич осудил акции протеста, назвав их "террором" и "жестоким насилием" со стороны демонстрантов и заявил, что расследование велось должным образом.

"Наша прокуратура принимала решения в 100 раз быстрее, чем в развитых странах ЕС, когда происходили подобные инциденты", - сказал Вучич в видеообращении в четверг.